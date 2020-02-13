男大生泰國畢旅「女友擔心洗泰國浴」　網：她不信你朋友

▲男網友表示，女友擔心他去泰國畢旅會洗泰國浴。（示意圖／123RF）



記者郭卉寧／綜合報導

近年來東南亞成為大學生畢旅的熱門地點，其中，CP值高又熱鬧的泰國更是許多人的首選。不過，一名男網友表示，今年畢旅將和一群男性友人前往泰國，但女友最近看了網路文章後，擔心他去「洗泰國浴」，即使他再三保證不會，對方還是不相信；網友見狀則紛紛建議，「沒有要洗就帶女友去啊！」

該名男網友在PTT男女板（Boy-Girl）表示，自己是大四學生，今年和朋友規劃要去泰國進行畢業旅行，雖然整團的成員都是男性，但女友得知他們要去泰國，就開始在網路搜尋相關文章，過程中看到某些關於「泰國浴」的資訊後，擔心他會偷偷跑去且隱瞞，「但我們沒打算要去洗，我真的不知道要怎麼回答她。」

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▼男網友指出，即使他解釋不會去洗，女友也不肯相信。（圖／翻攝自PTT男女板）



他接著解釋，女友是因為看見網路上有人說，另一半出發前答應對方決不會去洗「泰國浴」，最後回國卻得了病，所以才會不斷質疑他的說法，擔心他偷偷跑去，「結果害她現在很擔心我會隱瞞，想認真請問各位的想法。」

對此，網友紛紛表示，「要嘛不去，要嘛帶她去」、「她就算相信你，也不相信你朋友」、「怕你一個人不會去，但朋友起鬨時就不好意思說不去了」、「我男友也是整團男要去泰國，本來還好看完這篇推文又開始擔心了」；也有人指出，若兩人之間不能互相信任，那也不適合談戀愛。另外，網友也認為，各地都有風俗場所，若講到泰國就直接聯想到「泰國浴」，未免有些歧視。