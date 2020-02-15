警察叫他「吹一下」高雄男騎車衝撞　警民合力制伏

記者翁進忠／高雄報導 ­



高雄三民區長明街派出所員警14日，執行勤務時，發現一名陳姓男子騎車遙晃，立即將他攔停，聞到陳男全身都是酒味，請他停車受檢，陳男不服取締衝撞員警逃逸，造成一名員警手腳擦傷，一名熱心民眾發現，協助警方攔查，陳男酒測值超標,警方以公共危險及妨害公務移送法辦。

▲陳姓男子騎車遙晃，被值勤員警攔停聞到全身都是酒味，請他停車受檢，陳男不服衝撞員警逃逸，民眾發現協助警方合力逮捕。（圖／記者翁進忠翻攝）

這起事件就發生在高雄三民區，長明街派出所員警14日晚上22時於建國二路與民族陸橋機車道，執行巡邏勤務，發現一名陳姓男子騎重機車搖晃不穩、又沒裝後照鏡，將他攔停做簡易吹測，發現陳男有酒精反應，請陳男配合路邊停車受檢，陳男心虛顧做配合，趁機騎車衝撞員警逃逸，造成員警手腳多處擦挫傷，路過熱心民眾見警方遭衝撞，立即驅車加入追趕攔截，於長明街及忠孝路口將陳男攔住，員警隨即到場合力將陳男逮捕並帶返所，經警方酒測後，酒測值超過酒法定準值，依妨害公務及公共危險罪移送地檢署偵辦。

三民一分局表示，酒駕為交通肇事主因，民眾若見警方取締酒駕應配合停車受檢，以維護民眾安全；警方再次呼籲民眾酒後請勿駕車，切勿以身試法。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下