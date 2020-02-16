她想點餐遭男子吼「我先來的」！凶狠哥下秒吐一句荒謬炸　網笑倒：他完了

▲餐廳示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一般求職時，從進入公司面試的那一刻開始，就要相當注重自己的言行及態度。一名女網友日前到餐廳用餐，見櫃檯旁的男子不像是在排隊，便逕自上前點餐。怎料男子看到自己被「插隊」後便出聲制止，下秒才表明自己是要來應徵店員的，神奇舉動讓網友們全笑倒一片。

「這樣的人，會錄取嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示某日到某餐廳用餐，看到櫃檯邊邊站著一名男子，看起來不像是在排隊，讓她當下也沒多想，隨即走上前要點餐。

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沒想到，那名男子見狀後，突然凶狠地朝原PO怒吼「我先來的！」原PO嚇了一跳，趕緊退後幾步讓對方先點。不過男子下秒卻向櫃檯表示，自己是要應徵服務生的，櫃檯人員才直接請他到旁邊站，讓原PO先點餐。

▲網友嚇壞推測，如果餐廳真的錄取這名男子，應該會收到不少客訴。（圖／取自免費圖庫pixabay）

貼文曝光後，不少網友都笑說「他真的搞笑耶」、「可能怕你也是來應徵的」、「為什麼我笑了，太荒謬」、「應徵圍事」、「實在是太好笑了！自動腦補每個點餐的人都被凶，然後他一直被請去一旁的畫面」。

其他網友則是搖頭認為，店家看到應徵男的態度，應該是不會錄取他，「這奇葩如果錄取了這家餐廳會沒有生意」、「這樣的人錄取...店長會很頭痛」、「直接叫他回家等通知」、「錄取了可以對付奧客」。

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