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蘋果春季發表會傳4月1日登場！　平價版iPhone 9 將亮相...4月3日開賣1萬2千元

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼iOS 13作業系統介面。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲外媒透露蘋果春季發表會在3月底舉行。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／外電報導

3月份是蘋果最常發表春季發表會的月份，根據德國網站iPhoneTicker.de最新消息，蘋果計劃在3月底舉行今年首場春季發表會，新款平價版iPhone 9（又稱 iPhone SE 2）將會亮相，並於4月3日開賣。

iPhoneTicker指出，蘋果會在3月31日（台灣時間4月1日凌晨）舉行2020春季發表會，預計會看見低價款 iPhone 9 登場， iOS 13.4 正式版也預計會在3月24、25日其中一天釋出。

除了 iPhone 9 之外，發佈會還可能看見新款三鏡頭 iPad Pro 、無線耳罩式耳機、 AirTags藍牙追蹤器、剪刀式iPad Smart Keyboard以及採剪刀腳設計新款的 13吋 MacBook，或許還會有AirPower無線充電器。

先前爆料大神OnLeaks指出，新款三鏡頭的11吋iPad Pro尺寸可能約為248 x 178.6 x 5.9mm，厚度包括後置鏡頭凸起部分的7.8mm，內部則配有A13X晶片。

至於大家最期待的平價版iPhone 9手機，綜合外界推測，該機款預計將搭載4.7吋螢幕，後置單鏡頭，並配備Touch ID。預計將推出灰色、銀色及紅色3種顏色及64GB和128GB的存儲容量選項，預計售價為399美元（約新台幣1.2萬元）。

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