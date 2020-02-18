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大路口這樣轉？小黃深夜違規左轉要去林森北　騎士閃不及撞上命危

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▲▼機車行經民權東路與林森北路路口時，撞上違規左轉的計程車，當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車行經民權東路與林森北路路口時，撞上違規左轉的計程車，當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）
記者游宗樺／台北報導
台北市中山區17日晚間11時許，一輛計程車行經民權東路一段時，違規左轉準備進入林森北路，一輛機車煞車不及，直直撞上計程車右側車身，當場人車倒地，警消到場時發現他已無生命跡象，緊急送往馬偕醫院急救仍未脫離險境。警方經酒測已排除計程車駕駛酒駕，但車上所放的營業登記證件為偽造文本，除了追究其肇事責任外，將依偽造文書罪嫌將他移送法辦。

▲▼機車行經民權東路與林森北路路口時，撞上違規左轉的計程車，當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼機車行經民權東路與林森北路路口時，撞上違規左轉的計程車，當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）

▲機車車身嚴重變形，計程車車身右側鈑金則變形受損。（圖／記者游宗樺攝）
計程車陳姓駕駛（48歲）表示，當時車上並未載客，從松江路要開往林森北路，行經民權東路一段，由東往西走在公車專用道上時，看到前方路口號誌為紅燈，眼見已經有一輛機車從對向闖過，想說應該可以趁隙直接左轉，沒料到還會有一輛機車疾駛而來，高速撞上右側車身。

據了解，徐姓騎士（21歲）由西往東行經民權東路與林森北路路口時，遇到左轉計程車來不及閃避，連人帶車直直撞上計程車右側，造成計程車右側車身鈑金嚴重凹陷，後照鏡也被撞斷、擋風玻璃碎裂，機車則是車身對折嚴重變形，地面布滿車體碎片。警消到場後，發現徐男倒在地上失去呼吸心跳，於是立即幫他施行CPR，並緊急把他送到馬偕醫院急救。

▲▼機車行經民權東路與林森北路路口時，撞上違規左轉的計程車，當場失去生命跡象。（圖／記者游宗樺攝）
▲警方在現場進行拍照採證，將進一步調查車禍原因及肇事責任。（圖／記者游宗樺攝）
警方根據酒測結果，已排除雙方駕駛酒駕，但進一步調查發現，計程車車上掛的營業登記證姓名資料與陳男不符，為偽造的營業登記證，除會調閱路口監視器與行車記錄器釐清事故原因及責任，另外還將依偽造文書罪嫌，將陳男移送法辦。


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