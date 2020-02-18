2人未篩檢「鑽石公主號包機延後」　指揮中心17:30最新說明

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停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪明（19日）將解除隔離，台灣也積極和日方協調包機接回台人。包機原訂明日出發，但因為仍有2位國人尚未完成篩檢，包機不得不延後2至3天。中央流行疫情指揮中心記者會今（18日）下午5點半將召開記者會說明。

今日出席的人員包括了中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、外交部台灣日本關係協會郭仲熙秘書長和醫福會王必勝執行長等，說明疫情和防疫作為、郵輪等等。

▲指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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根據指揮中心昨日公布的數據，台灣目前有22名確診病例，其中1名死亡、2名出院，其餘19名病況穩定，持續住院隔離。而國際間累計752例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以國際運輸工具（鑽石公主號）454例（含台籍4人，其中2人為無症狀感染）、新加坡75例、香港57例、日本55例（不含無症狀10例）及泰國35例為多。

鑽石公主號全船旅客與船員將於明日隔離結束，台灣也積極和日方協調包機接回台人。交通部表示，華航班機已準備好，待外交部、衞福部協調好日方，隨時可以出發執行任務。華航也指出，全力辦理國家指派之任務。

原訂在明日下午飛往東京羽田機場的華航包機，因船上的台灣旅客仍有人還未受檢完成，駐日代表處今日上午發訊息給旅客，表明目前仍有2位國人尚未完成篩檢，因此包機不得不延後2至3天。