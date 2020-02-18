　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2人未篩檢「鑽石公主號包機延後」　指揮中心17:30最新說明

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

生活中心／綜合報導

停靠在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪明（19日）將解除隔離，台灣也積極和日方協調包機接回台人。包機原訂明日出發，但因為仍有2位國人尚未完成篩檢，包機不得不延後2至3天。中央流行疫情指揮中心記者會今（18日）下午5點半將召開記者會說明。

今日出席的人員包括了中央流行疫情指揮中心莊人祥監測應變官、中央流行疫情指揮中心周志浩執行官、中央流行疫情指揮中心陳時中指揮官、外交部台灣日本關係協會郭仲熙秘書長和醫福會王必勝執行長等，說明疫情和防疫作為、郵輪等等。

▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心指揮官、衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

根據指揮中心昨日公布的數據，台灣目前有22名確診病例，其中1名死亡、2名出院，其餘19名病況穩定，持續住院隔離。而國際間累計752例確診病例，分布於27個國家/地區；病例數以國際運輸工具（鑽石公主號）454例（含台籍4人，其中2人為無症狀感染）、新加坡75例、香港57例、日本55例（不含無症狀10例）及泰國35例為多。

鑽石公主號全船旅客與船員將於明日隔離結束，台灣也積極和日方協調包機接回台人。交通部表示，華航班機已準備好，待外交部、衞福部協調好日方，隨時可以出發執行任務。華航也指出，全力辦理國家指派之任務。

原訂在明日下午飛往東京羽田機場的華航包機，因船上的台灣旅客仍有人還未受檢完成，駐日代表處今日上午發訊息給旅客，表明目前仍有2位國人尚未完成篩檢，因此包機不得不延後2至3天。

ET快訊
鑽石公主號新增88確診　船上累計542人感染
台中木業工廠員工家屬確診新冠肺炎　即起停工50餘人居家隔離
「台灣防疫太厲害了」來台日人坦言機場水準有差！網卻鼻酸：邊緣
《RM》神預言：李光洙有白虎大煞　命理師批運勢印證了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本飯店「7天36000」不給退！員工回應超誠實...網笑歪：良心客服阿

佔地2.8萬坪！長榮國際儲運大園倉儲物流園區動土　明年第三季完工

軟腐、萎凋病等蟲害波及台灣薑產量！專家花3年研發「健康生產體系」

今晚再冷一波！18縣市發「10°C低溫特報」　明起一天比一天還暖

北市教育局提「防疫3大工作」　物資採購、消毒、監控開學前要完成

拖板車停路中央！他驚見這幕秒PO文…網笑噴「整營飛高高」：準備洞8到退伍

藥局公告「今日是豹紋口罩」不喜歡別排隊...她讚貼心！　網揭苦衷：超盧

西濱彰化8.9公里區間測速宣導期超速1459件 　下個月均速100公里↑開罰

2人未篩檢「鑽石公主號包機延後」　指揮中心17:30最新說明

民眾瘋狂湧入要求篩檢！急診醫師發文「求救」：請給一點點喘息機會

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

冷血大叔愛不到22歲越南妹 暗夜狂潑汽油...她慘成焦屍

CP值超高丼飯！熔岩起司mix泡菜　一倒下「香味狂竄」他驚呼：爽炸

出門沒揪！精明貴賓尿尿抗議　見媽回來「立馬舉手投降」狂賣萌

八三夭x孫盛希《想見你》也有彩蛋!! 《想見你 Someday or One Day》...狂勾劇情

韓國媽媽教超簡易家常泡菜鍋　豬肉必加！放酸泡菜才對味❤

日本飯店「7天36000」不給退！員工回應超誠實...網笑歪：良心客服阿

佔地2.8萬坪！長榮國際儲運大園倉儲物流園區動土　明年第三季完工

軟腐、萎凋病等蟲害波及台灣薑產量！專家花3年研發「健康生產體系」

今晚再冷一波！18縣市發「10°C低溫特報」　明起一天比一天還暖

北市教育局提「防疫3大工作」　物資採購、消毒、監控開學前要完成

拖板車停路中央！他驚見這幕秒PO文…網笑噴「整營飛高高」：準備洞8到退伍

藥局公告「今日是豹紋口罩」不喜歡別排隊...她讚貼心！　網揭苦衷：超盧

西濱彰化8.9公里區間測速宣導期超速1459件 　下個月均速100公里↑開罰

2人未篩檢「鑽石公主號包機延後」　指揮中心17:30最新說明

民眾瘋狂湧入要求篩檢！急診醫師發文「求救」：請給一點點喘息機會

開學防疫！各縣市「發燒溫度」不同調　北市籲中央統一標準

老公趁妻懷孕偷吃未成年女星…正宮首露面！杏低頭道歉「孩子還很小」左手成亮點

日本飯店「7天36000」不給退！員工回應超誠實...網笑歪：良心客服阿

「搓手哥」ATM前徘徊...險被當詐騙車手！警買早餐供暖身家屬感動

電子煙「摩擦鑰匙」在褲中爆炸！　英男左大腿「3度灼傷」…皮全不見

尼日爆發拉薩熱致死率高達15%　每年奪5000人命

北市動員千名防災士　「手機定位+稽查隊」防堵居家檢疫趴趴走

快訊／鑽石公主號新增88確診　船上累計542人感染

高中木聯／徐基麟協助「旅美先修」　張弘稜飆速拚圓夢

高市府勞工局緊抓君鴻酒店案　討4千萬欠薪助458家庭

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

快訊／新北郭富文、管永安居家檢疫失聯

第19～22例是「中部家庭群聚」已掌握181名接觸者

連續7天免費　喫茶小舖招待醫護

再公布2例確診「是昨天個案的家人」　累計22名

抗SARS專家「3預言」全成真！

寒流＋輻射冷卻大爆發！5℃低溫來了

口罩禁出口！媽連夜「縫口罩套」給旅英女兒

感染時間軸出爐　19例載狂咳台商

網爆白牌司機遺體交土公仔　衛生局說話了

即／白牌車司機新冠肺炎亡！生前曾赴機場載浙江台商染病

彰化封城！　王惠美：勿傳假訊息

更多熱門

相關新聞

北市動員千名「防災士」防疫

北市動員千名「防災士」防疫

新冠肺炎疫情升溫，北市防疫強度持續升級。北市副市長黃珊珊18日受訪表示，已動員1千名防災士進行社區防疫，另針對居家檢疫者，以手機定位監控，並組成稽查隊，固定巡輪。

射箭賽活絡玉里商機　募款發消費券回選手

射箭賽活絡玉里商機　募款發消費券回選手

看246台商出關　滯湖北氣喘兒媽急哭

看246台商出關　滯湖北氣喘兒媽急哭

比現行法更嚴格！散布新冠肺炎謠言最重可關4年半

比現行法更嚴格！散布新冠肺炎謠言最重可關4年半

北市教育局提「防疫3大工作」　開學前要完成

北市教育局提「防疫3大工作」　開學前要完成

關鍵字：

武漢肺炎疾管署新型冠狀病毒新冠肺炎鑽石公主號

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

清晨攻堅「抓」院童　烏龍調查封育幼院

小王與地勤妻嘿嘿「讓妳賺精華液」！夫崩潰：他們還…

要居家檢疫卻失聯　台南女新竹投案了

快訊／李光洙車禍意外！

戰火燒到梁云菲「和謝和弦互揭整形歷史」

新冠肺炎衝擊日本AV界！「女優必戴」網哭了

300ml賣40元！健保藥局開賣防疫酒精

教英文賺很大　阿滴被爆把粉絲當工具人

「見玄彬前要洗頭」　4張動圖一看懂了

蝗蟲「主治肺結核」陸網樂翻：肺炎有救？

流感一周奪15命　30歲女發燒昏倒就醫當天死亡

北韓確診病例　南韓媒體：已遭處決

38歲孫藝真「隱藏版美胸」超兇！

首例死亡休旅車停好多天沒人敢靠近　中部鄰居：嚇死了

孫藝真「寬鬆洋裝遮肚」緊貼玄彬

更多

最夯影音

更多
《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！

《愛的迫降》世理正赫來惹～ 　孫藝真玄彬情侶裝合體殺青宴！！
東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

東京40年屋齡近全新！仲介曝價格 日網紅震驚：房價竟不到1千萬台幣

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

關關開撩：我就是你的北鼻～　許光漢「喔天哪」下秒想衝下車XD

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

戲精汪一聽4字秒「黑狗問號」　塞奶萌翻！網友：快抱緊處理

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

新手必學「開鍋、保養」超簡單　鐵鍋3步驟打造出魔王級廚具！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面