高級水產店竟賣醫美針劑還打5折！警扣1800萬證物　老闆這下慘了

▲水產店老闆販售違法從香港進口的醫美醫材及藥物，遭警方送辦。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

北市經營高級水產店的鐘姓老闆疑似認為醫美藥物有利可圖，透過上手朱姓男子從香港違法進口未經衛福部核准許可進口的醫療器材、醫美藥物販售牟利。警方在水產店查獲1800多萬元的非法醫美器材藥物，依違反《藥事法》將2人送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊第二隊數月前接獲情資，45歲鐘姓男子從香港違法輸入引進未經衛福部核准許可進口醫療器材及醫美藥物，以最低市價5折販售牟利。專案小組發現，鐘男違法販售不良醫療器材、醫美偽禁藥犯行，屬重大經濟案件並殘害民眾身心健康甚鉅，嚴重危害社會經濟利益。

警方經報請橋頭地方檢察署檢察官彭斐虹指揮偵辦，經數月監控跟監，與新北市警察局海山分局、台北市警察局中山分局、高雄市警察局苓雅分局及保安警察第二總隊刑事警察大隊等單位，共組專案小組深入追查積極偵辦。

專案小組經數個月偵查蒐證，掌握鐘男位於台北市、新北市、台南市及高雄市等住居所位置，並發現鐘男利用開設在士林區的高級水產店，作為違法交易及藏放處所。

▲▼警方到水產店查扣違法進口未經核准的醫美藥物及醫材。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方日前見時機成熟，兵分多路持搜索票及拘票，會同台北市政府衛生局稽查人員前往水產店，將鐘男及上手31歲朱姓男子2人拘提逮捕。現場搜索也查獲E牌不良醫療器材皮膚植入劑、V牌不良醫療器材皮膚植入劑、N牌肉毒桿菌（禁藥）等高價醫美禁藥及不良醫療器材，初估市值達1883萬元。警詢後依違反藥事法，將2男移送橋頭地檢署偵辦。

▲刑事局中打說明案情。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方表示，近來台灣微整形盛行，醫美診所如雨後春筍成立，導致醫美產業削價競爭，民眾使用醫美相關療程前，應充分了解相關使用產品資訊，檢視是否有經衛福部許可證明之「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，以免施打到醫美偽禁藥或不良醫療器材，危害自身健康。

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