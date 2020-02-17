看到19例很擔心…監測條件又放寬！一線醫療人員憂心資源：這場仗很難打

▲新冠肺炎讓醫護人員都進入備戰狀態。（圖／記者林悅翻攝）

記者鄺郁庭、黃可昀／採訪報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，有網友在PTT上發文問卦「有多少人沒認真看新聞就恐慌？」貼文吸引一位自稱第一線的醫療人員回文，表示現在疾管局將監測條件放寬，憂心台灣醫療資源將會非常非常吃緊，「即使疾管局將監測條件放得如此寬，大家心理也知道，這場仗要打很久了，而且很難打。」

這位網友文中表示，「身為第一線的醫療人員，大學同學的LINE群組都知道事態嚴重了（我們這一班，剛好在SARS那年，就在醫院第一線，小弟當時剛好在急診）」，說新冠肺炎比SARS難纏的地方，就是新冠肺炎沒有SARS「幾乎只有在發燒後才有傳染力」的罩門，SARS只要用體溫監測就能減少病毒傳播，而目前台灣防線，都是依此制定。

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但新冠肺炎在發燒前就能傳染，診斷上又不像流感可以快篩，「唯一能用來診斷的就是問旅遊史->抓出疑似的病人->送幾家醫學中心做PCR」。可是肺炎實在太常見了，光是107年台灣的10大死因，肺炎就排在第3名。

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民戴口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）

雖然新冠肺炎在影像上可能有一些特別的表現，但還不足以用來做為診斷的標準，「因此實際執行面上，只能靠接觸史的詢問，來篩選可能的患者。偏偏只要有無症狀的帶原者，就會讓接觸史的詢問破功。」原PO指出，現在第一線人員面臨的難題，就是接觸史不再可靠，所以即使問不出出國旅遊史與接觸史，還是有可能是病人。

接著他貼出疾管家LINE群組給的3點監測條件，包括「14天內有國外旅遊史，或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑COVID-19感染之發燒或呼吸道症狀個案」、「發燒/呼吸道症狀群聚現象者」、「抗生素治療3日未好轉且無明確病因、群聚事件個案或醫護人員之肺炎個案」。

▲流行疫情指揮中心談新冠肺炎。（圖／記者呂佳賢攝）

放寬的條件讓他直呼，「可想而之，明天開始，台灣的負壓病房將會非常缺乏，畢竟這些病人既然要監測通報，醫師一定在結果出來前（要驗兩次），盡量讓病人住在負壓病房。而醫護人力將會非常吃緊（畢竟進出病房穿脫裝備都非常耗時）。」

原PO表示，即使疾管局將監測條件放寬，但醫護人員都知道，這場仗要打很久、而且很難打，尤其現在還出現病患是沒有國外旅遊史、也問不到接觸史，「要符合第2條件：群聚現象，就代表第一個病人一開始不會被通報（至少第二個才算群聚吧），第3條件：抗生素治療3日未好轉，就代表前2日還不符合通報定義……都會讓戰線擴大到非常不好處理的程度」，而這也是為什麼第一線醫護人員看到第19例會擔心，因為不知道未來還有多少這類的病人。

疾管署副署長莊人祥指出，監測條件放寬只是多一層檢測，灑下全面的防護網，更謹慎地看待所有就診病患，「並不代表條件放寬，確診人數就會跟著變多」，所以醫療人員不必擔心負壓病床會吃緊的情形，現有的醫療資源相當充足。

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