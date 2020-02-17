抗疫工作擺第一位 大陸全國兩會確定「適當延期」

▲大陸2020兩會確定延期。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

大陸13屆全國人大常委會第47次委員長會議(17日)上午在北京人民大會堂舉行，由中央政治局常務委員會栗戰書主持會議。因考量新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未全面控制，此次會議，關於提請審議全國人大常委會關於召開第13屆全國人民代表大會第三次會議的決定草案，提出「推遲議案」。大陸今年三月全國兩會確定「適當延期」。

▲中共中央政治局常委栗戰書。（圖／記者陳政錄攝）

根據新華社報導，13屆全國人大常委會第47次委員長會議在北京舉行，栗戰書主持。會議決定，13屆全國人大常委會第16次會議在2月24日北京舉行。委員長會建議，13屆全國人大常委會第16次會議審議全國人大常委會委員長會議關於提請審議全國人大常委會關於禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定草案的議案，關於提請審議全國人大常委會關於推遲召開第13屆全國人民代表大會第3次會議的決定草案的議案；審議有關任免案等。委員長還審議並原則通過了全國人大常委會2020年度代表工作計畫稿。

全國人大常委會法工委發言人臧鐵偉也表示，針對推遲一案，湖北省武漢等地陸續發生新型冠狀病毒感染肺炎的疫情。中央十分重視，作出全面部署，提出明確要求，強調把疫情防控工作擺第一位。

目前大陸全國人大代表近3000人，很多代表，包括代表中三分之一的省市級和各方面的主要領導幹部都在疫情防控工作第一線。臧鐵偉說，「委員長會議經認真評估，認為有必要適當推遲召開十三屆全國人大三次會議。」