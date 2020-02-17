高端疫苗攜手美國國衛院　研發冠狀病毒疫苗...在台進行動物實驗

▲高端疫苗將與美國國衛院合作開發武漢肺炎疫苗。（圖／翻攝自高端疫苗官網）

文／中央社記者韓婷婷

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）爆發以來，高端疫苗繼宣布向衛生福利部食品藥物管理署提出檢測試劑許可申請後，17日公告已與美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）簽約，將合作開發武漢肺炎疫苗。

高端疫苗公告與美國國衛院於2月16日簽訂合約，將取得美國國衛院開發冠狀病毒疾病（COVID-19）候選疫苗及相關生物材料，近期內在台灣執行動物實驗，以做為評估人體臨床試驗及開發新一代疫苗的重要依據。

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高端疫苗自2015年起與美國國衛院合作，共同研發登革熱等疫苗，今年將再度合作，引進美國國衛院開發的COVID-19候選疫苗及相關生物材料，於台灣進行後續動物實驗及臨床驗證，以推動疫苗早日上市，提升國內防疫能力。合作開發案如果進展順利，將可為公司財務業務帶來正面效益。

美國國衛院為全球生物醫藥領域的頂尖研究機構，每年醫藥研發預算近400億美元，已投入冠狀病毒疫苗平台研發多年，並成功開發出COVID-19候選疫苗。

高端疫苗已完成新型冠狀病毒RT-PCR核酸檢測套組開發，並於2月12日向衛福部食藥署（TFDA）提出「第三類體外檢測醫療器材」許可申請。