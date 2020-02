【英語多益通】悠遊卡現金回饋收到沒？常客優惠制英文這樣說

▲ 新北捷運環狀線試乘,民眾踴躍搭乘。(圖/記者李毓康攝)

最近因為武漢肺炎疫情造成恐慌,搭乘大眾運輸工具的人少了許多,不過對一些通勤族來說,捷運還是每天去公司或學校必經的路線啊!值得關注的是,台北捷運自今年二月起取消電子票證的單趟八折優惠,改採忠誠度回饋,也就是搭愈多省愈多的常客優惠方案。今天就來看看英文報紙如何用英語報導這項新措施,讓你可以輕鬆與外國友人分享北捷搭乘攻略,順便學多益單字。

Taipei Times 台北時報:MRT Operators Mulls Fare Changes

Taipei Times的報導以「MRT Operators Mulls Fare Changes」為標題,operator來自於operate這個動詞,有經營、操作之意。「-or」字尾意指人或物品,這裡指的是北捷這間公司。

相關單字變化有名詞operation,operational則是形容詞,例如這篇文章後面就提到operational costs(營運成本);又如企業中常見的營運長COO便是Chief Operating Officer的縮寫。

至於動詞mull的英文解釋為「think about (a proposal, fact, or request) deeply and at length」,意思是「仔細思考某個提議、事實或要求」。而fare是常見車費的說法,不管是公車、捷運、計程車等皆可,常見於多益考題中。注意它發音和fair相同,後者代表的是形容詞「公平的」,或名詞「集會、展覽」等意,同樣也常見於多益,大家務必不要搞混。

Price Adjustment 價格調整

TRTC said that price adjustments could prompt people to take fewer long-haul rides.(台北捷運表示,價格調整可能促使民眾減少搭乘長途車。)

報導中提到price adjustments意為「價格調整」,adjust是動詞,「-ment」也是常見的名詞字尾,adjustable為可調整的形容詞,名詞變化為adjustability。

例句中的prompt當動詞用,意思是「促使」,「prompt sb to do something」,用法是to加上原型動詞。而「long-haul rides」指的是長途路程。新政策的風險可能包括人們減少遠程的搭乘,進而造成北捷流失客人或收入減少。

20 percent discount for using electronic payment cards replaced by a frequency-based scheme.

(常客優惠制將取代原先使用電子票證搭乘者,皆可享有八折優惠的方案。)

「electronic payment cards」指的是「電子票證」,如悠遊卡、一卡通等。而「electronic store」是賣電子產品的店,如燦坤3C。

多益中有個常見的機場用語「electronic devices」,情境多為飛機起降時的機上廣播,「Please turn off all the electronic devices during take-off and landing.」,請乘客在起飛降落時關閉所有的電子產品,以確保飛行安全。

Frequency-Based Scheme 常客優惠制

以(搭乘)頻率為主的機制可以用「frequency-based scheme」來表達,也就是所謂的常客優惠機制。航空公司也有「frequent flyer bonus」,就是針對常客的回饋機制,依照飛行里程數提供不同的優惠。

※報導原文:MRT Operators Mulls Fare Changes

Taiwan News 台灣英文新聞:Taipei MRT to Offer Up to 30% Monthly Discount on Fares

《台灣英文新聞》提到「it would discontinue its 20 percent discount program for passengers using electronic cards and move to an intensity-based scheme」(使用電子票證搭乘捷運的八折優惠將取消,改採常客優惠制),其中discontinue大家應該都可以一眼看出字首「dis-」代表否定的意思。「dis-」加上「continue」(繼續),就可以猜測這個字應該是「終止」的意思,「不再繼續」不就是停止嗎?

Intensity-Based Scheme 常客優惠制

有別於前一篇報導用「frequency-based scheme」,這裡用的是「intensity-based scheme」。intensity有「密集、強度高」的意思,其形容詞intense代表「強烈的」,跟個人感受有很大關係,如「This is a very intense movie.」(這是部沈重的電影),表達電影看完給人的感受。

另一個形容詞intensive則有「密集的、深入的」之意,如intensive reading(深度閱讀)、intensive farming(密集農作)、intensive course(密集課程)等說法。動詞則為intensify,把字尾改成「-fy」是常見動詞變化字尾。

英語學習中常見的方法intensive reading(精讀)重的是「質」,相對地extensive reading則重「量」,指的是「廣泛閱讀」。字首的「in-」表向內(紮根),而「ex-」則是向外(延伸)。

Those who ride the trains between 41 and 50 times per month will be eligible for a 25 percent discount.

(每月搭乘41至50次的乘客將享有75折優惠。)

首先those這個代名詞指的是「those people」,由後方的關係代名詞,可判斷是人的代名詞。在閱讀時,注意後方的名詞可以快速判斷所指稱的對象。

Be Eligible For 符合資格

接著比較需要注意的應該是「be eligible for」這個片語,常見於多益考題,意思是「符合…資格的」。另一個類似用法是「be qualified for…」。

※報導原文:Taipei MRT to Offer Up to 30% Monthly Discount on Fares

【多益模擬試題】

To: Susan Olivieri

From: Ray Chen, Accounts Manager

Subject: Speedy Cars

Date: July 11

Enclosed please find your quarterly invoice for taxi services from April through June. Please be reminded that our rates for all trips 1 . The change in prices, which took effect on May 1, is reflected on the enclosed invoice.

(A) are to increase

(B) would have increased

(C) will increase

(D) have increased

All checks must be made payable to Speedy Cars, Inc. Payment must be received by 5 P.M. on the indicated due date. Please mail your payment at least seven business days before the due date to ensure that it arrives on time. For all billing inquiries please call 1-800-555-5807. There is no 2 for calling this number.

(A) complaint

(B) record

(C) charge

(D) value

Thank you for trusting Speedy Cars with your business. We strive to provide quick, 3 service that takes you wherever you need to go.

(A) courtesy

(B) courteous

(C) courteously

(D) courteousness

解析:

1. 正解為(D)。題意為「提醒客戶收到的發票上面所有的價格都已經漲價了」,不再是舊的價格,免得產生誤會。「Please be reminded that our rates for all trips ______」,空格處前面有提到時間「from April through June」,而此封信是在July 11寫的,加上後面提到「the change in prices, which took effect on May 1」,可得知漲價一事已經發生一陣子,在5/1開始新價格,而現在已經是7月,因此我們可以判斷答案(D)「已經漲價」是最合理的選擇。

2. 正解為(C)。題意為「這是支免付費電話」,強調打這支電話不需付費,讓客戶安心,提供一個免費與公司聯繫的方式。「There is no _____ for calling this number」,前面提到「For all billing inquiries please call 1-800-555-5807」(帳單查詢請致電1-800-555-5807),因此最有可能的答案應該是(C)「收費」,描述前文所提到的是免付費電話。(A)為「投訴」,(B)為「記錄」,(D)為「估價」。

3. 正解為(B)。題意為「我們致力於提供快速、有禮的服務,帶您到任何要去的地方」。「We strive to provide quick, _______ service that takes you wherever you need to go」,空格處很明顯必須選擇形容詞,配合quick這個形容詞來修飾後面的名詞service,因此我們可以淘汰選項(A)(-y字尾名詞)、(C) (-ly字尾副詞)、(D)(-ness名詞字尾),直接選(B)。

