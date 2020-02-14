疫情影響多益測驗延至3/7、8　考生量體溫、戴口罩才能進試場

▲因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，多益英語測驗延至3月7日及8日辦理。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，多益英語測驗原訂16日及23日舉行，將延至3月7日及8日辦理，ETS台灣區總代理忠欣公司即日起將以簡訊和電子郵件個別通知考生確切的考試日期、時間及地點，成績單將於3月17日寄出。因應疫情防治及維護考生健康，測驗當天考生必須戴口罩才能進入考場，請考生自備口罩。



ETS台灣區總代理忠欣公司表示，根據多益測驗的應試需知，疫病期間會依政府相關規定，調整應試措施。因此新型冠狀病毒肺炎流行期間，測驗試場均經過消毒，各項測驗也會執行防疫措施，包括考生應試時必須配戴口罩，未配戴口罩的考生不能進入考場應試，考場入口處將測量考生額溫，進行手部消毒，額溫攝氏37.5度以上者不得應試。考場不提供口罩，請考生自備。

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▲多益測驗當天考生必須戴口罩才能進入考場。（圖／記者李毓康攝）



因測驗延期無法應試的考生，可從即日起至2月24日前上網申請退費。考試當天發燒或有呼吸道症狀考生，請勿到考場應試，可檢附醫師證明辦理撤銷報名。另根據中央流行疫情指揮中心2月5日公布的「具感染風險民眾追蹤管理機制」，需居家隔離及居家檢疫而無法應試的考生，可憑「居家隔離通知書」、「旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」申請退費。



忠欣公司指出，多益測驗成績是大學申請入學的重要備審資料，亦為高中生學習歷程檔案多元表現的重要證明，因此2月份的測驗中有不少是為申請大學備審資料而來應試的高中生。因此測驗雖因疫情延期，忠欣公司仍全力配合大學申請入學期程。3月7日、8日兩天的考試成績，將在3月17日寄出，應可因應大多數大學申請入學的需求。



忠欣公司即日起陸續以電子郵件及手機簡訊，個別通知考生確切的測驗日期及考試地點，請考生注意。若考生在2月17日前未收到通知，請與客服聯絡。3月7日及8日的多益英語測驗，上午場考試時間為上午9時30分；下午場考試時間為下午2時30分。考場分別將在上午8時及下午13時起開放，請考生依收到的測驗通知提前抵達考場，完成防疫程序，以免影響應試權益。陪同或接送考生的親友，不得進入考場。

