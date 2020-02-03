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【多益時事通】從國際品牌的情人節行銷故事學英文

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▲▼示意圖,夫妻吵架,衝突,危機,失望,情感,丈夫,孤單,情人,結婚,戒指,鑽石,訂婚,成人,花束,新娘,新郎（圖／123RF）

▲ 2月的西洋情人節快到了。示意圖。（圖／123RF）

文／李海碩

農曆新年剛過，很快就到了每年2月的西洋情人節，是全世界情侶（couple）互相表達愛意的重要日子，對於品牌店家來說，因應節慶氛圍來做行銷活動，更能增加曝光率與宣傳力道，帶動買氣，是賺錢的好時機。也因此許多「單身狗」總是說：「情人節只是商人騙錢的手法啦！」但不可否認的是，包括IKEA（宜家家居）、Starbucks（星巴克）等國際知名的消費品牌，玩起行銷總是創意十足又吸睛。就讓我們一起來看看去年著名的情人節行銷案例，順便學一些多益英文吧！

1. Nutella（能多益）巧克力榛果醬

請繼續往下閱讀...

Nutella是義大利知名廠商Ferrero生產的棕櫚油巧克力榛果醬，Ferrero旗下另一項明星商品正是情人節必吃的金莎巧克力（Rocher）。由於Nutella同時具有榛果的香味與巧克力的香甜，一直都是許多甜食愛好者的首選；商品名稱是由「nut」及「ella」組成，nut來自於榛果的英文hazelnut，ella則是來自義大利文，意思是「甜的」。

Nutella在2019年推出的情人節廣告，使用了很簡單卻實用的英文：

Love is to find someone that likes what you like. Nutella, for example.
（愛就是找到喜歡你喜歡的東西的人，好比說，能多益巧克力榛果醬。）

在英文的用法中，is後方通常會加上名詞與形容詞，例如：

Learning is satisfying.
（學習是令人滿足的。）

但加上不定詞時，則更加具有「要去完成某事」的意義。

The best way to improve a relationship is to communicate better.
（最能改善關係的方法，就是更好的溝通。）

The next step is to organize a forum for people to interact with.
（我們的下一步是組織一個便於大家互動的論壇。）

廣告句子中「what you like」則為典型的關係副詞，常用的有where／when／why三個疑問詞，重點是看後面想問的是什麼，來決定要使用哪一個。

要記得關係副詞的子句必須是一般的句子順序，不可變成將問句的be動詞／助動詞置於動詞前方的倒裝順序。例如：

I know where the map is.
（我知道地圖在哪。）

萬萬不可寫成「I know where is the map. 」呀！

2. Hooters 美式餐廳

Hooters是一家知名的美式餐廳，以服裝性感火辣的女服務生聞名。Hooters的含義有二，其一為貓頭鷹，因為叫聲是hooting，故稱之為hooter；另一個意思則是俗稱「女性上圍」。

Hooters在2019年推出了一個「向前男友／女友道別」的活動，名為「Shred ’em and forget ‘em」。消費者可以選擇撕碎、燒掉、掩埋前任情人的照片，或對其射飛鏢，完成後便會可得到雞翅買十送十的優惠，吸引沒有情人的朋友們呼朋引伴來Hooters聚會。

活動選項中的shred，意為「絞碎」，是多益情境中常見的單字，通常會以「paper shredder」的型態出現，也就是許多辦公室必備的碎紙機。

而’em則為them的縮寫，與until常縮寫成為‘til有異曲同工之妙。Shred ’em and forget ‘em這個句型常用來強調兩個動作快速連續地發生。例如美式餐廳的Drive and Dine標語，就是強調有附停車位，消費者可以快速停好車就進餐廳吃飯；日本也有Wash and Fold，附贈摺衣服務的洗衣店。

Watch and Learn.
（看著學著點。）

They agreed to forgive and forget.
（他們同意原諒並忘卻舊惡，彼此言歸於好。）

3. Grammarly 線上文法檢查軟體

Grammarly是知名的線上英文寫作文法檢查軟體，2019年推出了「如何寫出完美情書」的活動：How to Write the Perfect Love Letter for Valentine’s Day。說真的，如果在情書中用了錯誤的英文單字和文法，那可是尷尬又扣分，比考試寫錯還嚴重呢！

Grammarly在活動中羅列了許多重要的情書寫作步驟與原則，例如Plan it out（好好計畫）、Know Thy Audience（了解收情書的對象）等，不管是想寫情書或只是單純想要撰寫一般信件，都值得參考。這個活動成功喚起人們對老派浪漫的嚮往，Grammarly更引用女性戀愛教練Renée Suzanne的說法，說明用手寫情書告白的優點：

You don’t have to be a literary genius. Just the fact that you’re taking the time to sit down and grab a pen and paper and actually write a love letter—that’s a huge romantic statement of what you think of that other person and how much regard you have for them.
（你不必是文學天才。光是「花時間坐下，拿著紙筆寫了封情書」這個事實，就是對於你所思念的對象，與你對他們的思念最宏大而浪漫的陳述。）

文中的literary意思是「文學的」，literature為「文學」，literate則為「識字的」，而literacy則是今年很紅的一個字「素養」。另take time可用來表達兩種意思，例如take your time「慢慢來」，另一種則是「花費時間」的意思。

Learning anything well is going to take time.
（學任何東西都要花時間。）

Take time to rethink all the options you have.
（花點時間好好把你所有的選項考慮過一次吧。）

最後的regard當與for連用時，意思是「敬重、關心」；而英文書信中常見的結尾敬語「best regards」是「致上最誠摯的問候」的意思。

同場加映：情人節必學的英語撩妹金句

最近網路上的「撩妹台詞」非常紅，英文中的「撩」可以用pick-up來表達。美國喜劇演員Terry Crews就拍了一支影片，分享了許多老掉牙（cheesy）的撩妹台詞（pick-up lines），在此與大家分享其中幾則：

1. Wouldn’t it be a perfect crime if I stole your heart and you stole mine?
（若你我偷走彼此的心，還有比這更完美的犯罪嗎？）

2. Falling for you will be a very short trip.
（閃電般的煞到你。）

這裡的fall for sb就是「愛上某人」的意思，但fall又有「墜落」的意思，用雙關語表達fall for you的過程將會非常短，表示很容易、很快就愛上你。

3. If beauty were time, you’d be an eternity.
（若美貌是光陰，你就是永恆。）

這句和第一句都是使用「現在相反假設式」，用動詞過去式搭配should／would／could／might等助動詞，表達與現在事實相反的假設情形。

【多益模擬試題】

1. If Tom _____________ my brother, he would give me a call.
(A) sees
(B) see
(C) saw
(D) will see

2. Do you know _____________ ?
(A) where is the boarding gate
(B) where the boarding gate is
(C) when is the boarding gate
(D) when the boarding gate is

解析：

1. 正解為(C)。題意為「如果Tom有看到我哥，就會打給我。」假設式的句子，皆需要注意前方與後方的動詞時態。當後方出現should／would／could／might與原型動詞，就是與現在事實相反的假設，條件子句必須使用過去式，可知應選答案為(C)。

2. 正解為(B)。題意為「你知道登機門在哪嗎？」要詢問位置在哪裡，故疑問詞應為where，便可排除(C)與(D)。關係副詞的語序須為正常語序，又可刪除(A)，故應選答案為(B)。

延伸閱讀》客戶不回信怎麼辦？學會5個英文問句，追蹤進度不失禮

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