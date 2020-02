【多益時事通】從國際品牌的情人節行銷故事學英文

▲ 2月的西洋情人節快到了。示意圖。(圖/123RF)

文/李海碩

農曆新年剛過,很快就到了每年2月的西洋情人節,是全世界情侶(couple)互相表達愛意的重要日子,對於品牌店家來說,因應節慶氛圍來做行銷活動,更能增加曝光率與宣傳力道,帶動買氣,是賺錢的好時機。也因此許多「單身狗」總是說:「情人節只是商人騙錢的手法啦!」但不可否認的是,包括IKEA(宜家家居)、Starbucks(星巴克)等國際知名的消費品牌,玩起行銷總是創意十足又吸睛。就讓我們一起來看看去年著名的情人節行銷案例,順便學一些多益英文吧!

1. Nutella(能多益)巧克力榛果醬

Nutella是義大利知名廠商Ferrero生產的棕櫚油巧克力榛果醬,Ferrero旗下另一項明星商品正是情人節必吃的金莎巧克力(Rocher)。由於Nutella同時具有榛果的香味與巧克力的香甜,一直都是許多甜食愛好者的首選;商品名稱是由「nut」及「ella」組成,nut來自於榛果的英文hazelnut,ella則是來自義大利文,意思是「甜的」。

Nutella在2019年推出的情人節廣告,使用了很簡單卻實用的英文:

Love is to find someone that likes what you like . Nutella, for example.

(愛就是找到喜歡你喜歡的東西的人,好比說,能多益巧克力榛果醬。)

在英文的用法中,is後方通常會加上名詞與形容詞,例如:

Learning is satisfying.

(學習是令人滿足的。)

但加上不定詞時,則更加具有「要去完成某事」的意義。

The best way to improve a relationship is to communicate better.

(最能改善關係的方法,就是更好的溝通。)

The next step is to organize a forum for people to interact with.

(我們的下一步是組織一個便於大家互動的論壇。)

廣告句子中「what you like」則為典型的關係副詞,常用的有where/when/why三個疑問詞,重點是看後面想問的是什麼,來決定要使用哪一個。

要記得關係副詞的子句必須是一般的句子順序,不可變成將問句的be動詞/助動詞置於動詞前方的倒裝順序。例如:

I know where the map is .

(我知道地圖在哪。)

萬萬不可寫成「I know where is the map. 」呀!

2. Hooters 美式餐廳

Hooters是一家知名的美式餐廳,以服裝性感火辣的女服務生聞名。Hooters的含義有二,其一為貓頭鷹,因為叫聲是hooting,故稱之為hooter;另一個意思則是俗稱「女性上圍」。

Hooters在2019年推出了一個「向前男友/女友道別」的活動,名為「Shred ’em and forget ‘em」。消費者可以選擇撕碎、燒掉、掩埋前任情人的照片,或對其射飛鏢,完成後便會可得到雞翅買十送十的優惠,吸引沒有情人的朋友們呼朋引伴來Hooters聚會。

活動選項中的shred,意為「絞碎」,是多益情境中常見的單字,通常會以「paper shredder」的型態出現,也就是許多辦公室必備的碎紙機。

而’em則為them的縮寫,與until常縮寫成為‘til有異曲同工之妙。Shred ’em and forget ‘em這個句型常用來強調兩個動作快速連續地發生。例如美式餐廳的Drive and Dine標語,就是強調有附停車位,消費者可以快速停好車就進餐廳吃飯;日本也有Wash and Fold,附贈摺衣服務的洗衣店。

Watch and Learn.

(看著學著點。)

They agreed to forgive and forget.

(他們同意原諒並忘卻舊惡,彼此言歸於好。)

3. Grammarly 線上文法檢查軟體

Grammarly是知名的線上英文寫作文法檢查軟體,2019年推出了「如何寫出完美情書」的活動:How to Write the Perfect Love Letter for Valentine’s Day。說真的,如果在情書中用了錯誤的英文單字和文法,那可是尷尬又扣分,比考試寫錯還嚴重呢!

Grammarly在活動中羅列了許多重要的情書寫作步驟與原則,例如Plan it out(好好計畫)、Know Thy Audience(了解收情書的對象)等,不管是想寫情書或只是單純想要撰寫一般信件,都值得參考。這個活動成功喚起人們對老派浪漫的嚮往,Grammarly更引用女性戀愛教練Renée Suzanne的說法,說明用手寫情書告白的優點:

You don’t have to be a literary genius. Just the fact that you’re taking the time to sit down and grab a pen and paper and actually write a love letter—that’s a huge romantic statement of what you think of that other person and how much regard you have for them.

(你不必是文學天才。光是「花時間坐下,拿著紙筆寫了封情書」這個事實,就是對於你所思念的對象,與你對他們的思念最宏大而浪漫的陳述。)

文中的literary意思是「文學的」,literature為「文學」,literate則為「識字的」,而literacy則是今年很紅的一個字「素養」。另take time可用來表達兩種意思,例如take your time「慢慢來」,另一種則是「花費時間」的意思。

Learning anything well is going to take time .

(學任何東西都要花時間。)

Take time to rethink all the options you have.

(花點時間好好把你所有的選項考慮過一次吧。)

最後的regard當與for連用時,意思是「敬重、關心」;而英文書信中常見的結尾敬語「best regards」是「致上最誠摯的問候」的意思。

同場加映:情人節必學的英語撩妹金句

最近網路上的「撩妹台詞」非常紅,英文中的「撩」可以用pick-up來表達。美國喜劇演員Terry Crews就拍了一支影片,分享了許多老掉牙(cheesy)的撩妹台詞(pick-up lines),在此與大家分享其中幾則:

1. Wouldn’t it be a perfect crime if I stole your heart and you stole mine?

(若你我偷走彼此的心,還有比這更完美的犯罪嗎?)

2. Falling for you will be a very short trip.

(閃電般的煞到你。)

這裡的fall for sb就是「愛上某人」的意思,但fall又有「墜落」的意思,用雙關語表達fall for you的過程將會非常短,表示很容易、很快就愛上你。

3. If beauty were time, you ’d be an eternity.

(若美貌是光陰,你就是永恆。)

這句和第一句都是使用「現在相反假設式」,用動詞過去式搭配should/would/could/might等助動詞,表達與現在事實相反的假設情形。

【多益模擬試題】

1. If Tom _____________ my brother, he would give me a call.

(A) sees

(B) see

(C) saw

(D) will see

2. Do you know _____________ ?

(A) where is the boarding gate

(B) where the boarding gate is

(C) when is the boarding gate

(D) when the boarding gate is

解析:

1. 正解為(C)。題意為「如果Tom有看到我哥,就會打給我。」假設式的句子,皆需要注意前方與後方的動詞時態。當後方出現should/would/could/might與原型動詞,就是與現在事實相反的假設,條件子句必須使用過去式,可知應選答案為(C)。

2. 正解為(B)。題意為「你知道登機門在哪嗎?」要詢問位置在哪裡,故疑問詞應為where,便可排除(C)與(D)。關係副詞的語序須為正常語序,又可刪除(A),故應選答案為(B)。

