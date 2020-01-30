北捷常客方案2月上路！快來算1月搭捷運賺了多少

▲台北捷運取消電子票證優惠，改推常客方案。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北捷運「常客優惠」將在2月1日正式上路，屆時將依照旅客每月搭乘次數分級回饋，搭越多省越多，最多回饋30％、相當於票價7折，優於過去的8折優惠。此外，該回饋金不限搭乘捷運、公車，也可用來消費購物，使用範圍更廣。包括悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡等皆適用。另外，1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種，優惠都維持不變。

根據北捷規畫，每月搭乘11～20次，現金回饋10％，相當於票價9折；21～30次，現金回饋15％，相當於票價85折；31～40次，現金回饋20％，相當於票價8折；41～50次，現金回饋25％，相當於票價75折；每月搭乘超過50以上，現金回饋30％，相當於票價7折。

北捷說明，次數指的是「完成進出站」計1次，回饋金額的計算是以「前月搭乘總額」下去計算，進站刷卡時就會顯示目前累積的次數。而當月完成刷卡進出站後，6個月內再次使用同票證刷卡搭乘後，卡票就會自動將回饋金加值，逾期則歸零。值得一提的是，此規劃等於將電子票證當作電子錢包，回饋金不限搭乘捷運、公車使用，也可以用來消費購物。

▲北捷回饋金試算。（圖／台北捷運提供）

▲常客方案與定期票優劣對比。（圖／台北捷運提供）