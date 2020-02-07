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【英語多益通】武漢肺炎延燒，來學口罩「囤貨」的英文怎麼說

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▲▼武漢肺炎,光南,免費口罩,排隊。（圖／記者姜國輝攝）

▲ 口罩風波。（圖／記者姜國輝攝）

文／羅伊伶 Janet Lo

最近武漢肺炎導致全球人心惶惶，過去這時攻佔新聞版面的情人節聲量小了許多，大家更關切的是：哪裡可以買到surgical mask（醫療用口罩）？但也多虧了辛苦的防疫與護理人員，讓台灣目前仍處於相對安全的狀態。在這段非常時期，乾脆宅在家裡比較安心，也趁機來學學與相關的實用多益單字吧！

口罩「囤貨」怎麼說？

請繼續往下閱讀...

由於過往對抗SARS的經驗，台灣民眾普遍較有防疫概念，知道要戴口罩，但也造成部分不肖人士搶購大量口罩來囤貨的狀況。說到「囤貨」英文，其實有兩個單字可以使用，其中一個較中性、另一個則是有負面涵意，我們先來探討較中性的「囤貨」是用哪個單字。

● to stockpile 囤貨；囤積（中性說法）

Some people have been stockpiling face masks which may result in the lack of supplies when we really need them.
 （有些人一直在囤積口罩，這樣當真正需要的時候可能會供應不足。）

上面的stockpile便是「囤積、囤貨」的英文動詞。由stock和pile兩個字組成，「stock」本身當名詞時就是庫存，當動詞時本身可以做為進貨之意；「pile」則是堆積、堆疊的意思，兩個字拼起來stockpile就是囤貨的意思。

先前提到stockpile是用來表達較中性的「囤貨」，比如去旅遊時，有些商品在當地特別便宜，就可以趁機多買些來囤貨，並沒有惡意要讓別人買不到或刻意藉此賺取暴利的情況，此時就可使用stockpile一字。

I stockpiled some hand creams when I visited Japan last year because they're much cheaper there.
（我去年去日本時囤了很多護手霜，因為在那裡買便宜很多。）

to hoard 囤貨；囤積（負面說法）

與stockpile同樣都是「囤積、囤貨」的意思，但更直接、且帶有負面意涵的就是hoard，可用來表達明明不需要那麼多卻刻意囤積，或想靠囤貨轉賣賺一手的情況。

The South Korean government just announced that any traders who hoard face masks and products used against Coronavirus will face up to two years in jail.
（南韓政府剛宣布，任何囤積口罩或武漢肺炎防疫相關產品的商人最高可判兩年徒刑。）

除了上述的惡意囤貨之外，hoard還能用來形容有「囤物癖」的行為，像有些人無法控制地亂買東西結果多到不像話的情形，也能用hoard來描述。

I know I don't need that many cosmetics but I just can't stop hoarding them. I really need to find ways to declutter.
 （我知道我不需要那麼多化妝品，但我真的無法停止囤積。我得想辦法來個斷捨離。）

近來斷捨離、極簡生活的觀念風行，日本有一個很有名的節目就是幫一些有囤物癖、把家裡堆的跟垃圾山一樣的人清理房子，這種囤物控英文可以稱為hoarder。

開學「延期」怎麼說？

由於武漢肺炎疫情，有些大型展覽或表演活動不是被延期就是被取消，連學生寒假的開課日都因此延後以防止群聚感染，那麼「延期」有哪些單字可以使用呢？

to postponeto put off 延後；延期

The organizers of the Taipei Game Show announced last week that the event has been postponed to this summer.
 （台北電玩展的主辦單位上週宣布活動將延至今年暑期舉行。）

這裡使用postpone一字表示「延後」，這個動詞源自於拉丁文「postponere」，有「put after」之意，而字根post本身就是after的意思。與postpone同義的一個常用動詞片語是put off。

Many of Andy Lau’s concerts in Asia have either been canceled or put off over fears of the Coronavirus spreading.
 （因擔心武漢肺炎擴散，多場劉德華亞洲演唱會被取消或延期。 ）

而put off除了活動與時間的延後之外，更能拿來描述「拖延症」的情況，有些今天該完成的事卻被一堆外務干擾、分心，結果一事無成，此狀況用這個單字來描述最為貼切。

I’ve been putting off my work the whole day watching films and playing games and ended up doing nothing. （我一整天都不想開始工作，一直在看電影打電動，結果到最後什麼也沒完成。）

to extend 延長

談到學校延後開學，其實也可以用「extend」這個字來描述，不過由於extend本身並不是「延後」的意思，而是「延長」，所以主詞必須是寒假，以「寒假延長」來說明延後開學，而不是使用開學日當主詞。

To avoid the risk of Coronavirus spreading, all primary and secondary schools in Taiwan will extend their winter break to the end of February.
（為避免武漢肺炎傳播的風險，台灣所有中小學都將延長寒假至二月底。）

看完了今天的文章，相信各位都學會了許多與武漢肺炎相關的動詞，接著來用幾道多益閱讀題測試自己的實力吧！

【多益模擬試題】

1. The Harmony Ensemble was due to perform in New York for their world tour but decided to put it off __________ public health concerns.
(A) due to
(B) result in
(C) so that
(D) as though

2. Residents in Florida are emptying shelves in major supermarkets, __________ food and home essentials for the coming hurricane.
(A) stockpile
(B) stockpiled
(C) stockpiling
(D) will stockpile

解析：

1. 正解為(A)。本題題意為「由於公共健康考量，Harmony合奏團原定於紐約的世界巡迴演出決定延後舉行。」四個選項皆為連接詞片語，但由於文意空格處應為「因為；由於」之意，(B)為導致、(C)為以致於、(D)為彷彿，故僅(A)因為符合句意，為正解。

. 正解為(C)。本題題意為「佛羅里達州的居民為了即將來臨的颶風掃空了超市貨架，囤積大量的食物與生活用品。」此句為分詞構句句型，由於從屬子句的空格處應於主動語態，故空格處應填入V-ing的現在分詞型態，故(C) stockpiling為正解。

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