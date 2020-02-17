影／60秒劫300萬現場曝！黑煞星開轟撂倒保全　2匪落網「僅剩7萬5」

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區7日下午發生一起超商ATM強盜案，40歲的宋姓男子趁著2名保全人員補鈔之際，持槍闖入對其中1名保全人員腿部開槍，並搶走裝有現金新臺幣300萬元的2只運鈔箱後逃逸，整個作案過程不到60秒，警方獲報後成立專案小組，經過多日追查蒐證掌握對象，於14日傍晚持拘票及搜索票分別在臺東縣和蘆竹區逮到宋嫌及28歲的古姓共犯，並查扣現金7萬5千600元、手機6支、平板電腦1台、犯案用的機車和逃難的賓士自小客車等證物。

▲宋男進入超商以不到１分鐘即開槍擊中保全員後搶錢揚長而去。（圖／大園警分局提供）

▲宋男及古男聯手持槍搶超商ATM補鈔300萬元不到7天就被逮。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，宋男於7日16時許騎著偷來的機車，頭戴全罩式安全帽進入觀音區成功路一段某超商下手行搶，直接對保全員開槍，拿了錢就迅速離去，作案過程不到1分鐘，經警方調閱監視器，沿著宋男行駛方向追查，在偏僻道路的草叢裡發現犯案用的機車，及附近一處埤塘發現遭棄置的錢箱，卻沒找到其他可疑人士。

▲▼警方查獲作案機車及賓士等自小客車。（圖／大園警分局提供）

經警方專案小組，1週連不眠不休，擴大調閱周邊監視器及分析比對各項跡證，發現宋姓及古姓2名男子涉嫌重大，經報請桃園地檢署指揮偵辦，於14日傍晚動員數十名警力，持拘票及搜索票分別前往臺東縣及桃園市蘆竹區逮到宋嫌及古嫌。警詢後依強盜、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦並建請法院羈押，另持續追查現金及作案槍枝流向。

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