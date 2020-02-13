夜店狂歡被問「要不要買可樂」　女大生找超商糗翻：大家都懂？

▲女網友在夜店遇到男生問說「要不要買可樂」。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

去年偶像劇《我們不能是朋友》的一句台詞「買可樂」（Make love，諧音），不僅引起網友熱烈討論，更成為時下的流行用語之一。一名女網友表示，日前和朋友到夜店狂歡，期間遇到聊得來的男子，當時對方問說「要不要買可樂」，剛好她也覺得口渴就答應，完全不知道背後涵義，導致鬧出一連串笑話。

原PO在「Dcard」發文表示，日前和一群朋友到夜店狂歡，當時她坐在包廂中滑手機，旁邊突然有位男子出現，並開始與她聊天，兩人聊了一陣子後，對方問說「要不要買可樂」，恰巧她也覺得口渴就答應，後來兩人走出夜店，她一看見超商就筆直走過去，沒想到對方卻拉住她，曖昧地說「不用買，我有帶保險套」，讓她頓時一頭霧水。

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▼女網友知道「買可樂」背後涵義，導致鬧出笑話。（圖／達志影像／美聯社）



由於不懂買可樂和保險套的關聯，因此，她開口詢問男方，結果對方沉默許久後，並未給出解答，而是叫她自己上網搜尋，當下剛好朋友來電，她就順口問了對方「買可樂是什麼意思」，沒想到朋友竟立刻掛斷電話，男子則和她尷尬互看一會後就離開。後來，在朋友的解釋下，她才知道買可樂的背後涵義，好奇地詢問：「大家都真的知道買可樂的意思嗎？」

貼文曝光後，隨即引起熱議，不少網友紛紛表示，自己也不懂買可樂的意思，「第一次知道，不能好好喝飲料嗎」、「如果當下說，可是我想喝雪碧，應該也會很好笑」、「我一開始也不知道…還是愛跑夜店的外籍同學跟我說的」、「我還以為要不要吃早餐才是的說」；也有網友表示，這個諧音其實讓人很困擾，「我超愛喝可樂，害我每次講完我要去買可樂，都會跟人家尷尬一小下」。