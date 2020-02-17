即起禁員工出國⋯回台還要隔離14天惹怨！統一：防疫假給薪、補償機票損失

▲統一集團企業防疫，要求員工海外旅遊回台自主隔離14天。（圖／記者蔡玟君攝）



記者陳涵茵／台北報導

新型冠狀病毒疫情延燒，旅客不敢出國玩，不僅重創觀光產業，就連企業也「限制」員工出國，統一集團的員工抱怨，內部公告表示集團員工16日起前往日本、泰國，回國後需自主居家隔離2星期，一名統一星巴克員工也表示原本計畫去紐約的行程也只能臨時喊卡，引發不滿。

統一星巴克任職員工表示，2月15日起集團發出公告表示，「新型冠狀病毒疫情間，所有同仁都需經總經理核准方可進行」，員工不滿出國申請過程太過繁瑣，乾脆直接取消下週飛往紐約的機票，更有傳聞表示若飛往日本、泰國等疫情區旅遊，回國後需自主居家隔離2星期，且「不帶薪」。

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▲統一集團內部公告要求員工需總經理核准才能到海外旅遊。（圖／讀者提供）



對此，統一企業公共事務室涂經理表示，因統一為食品民生產業，與生活息息相關，在疫情嚴峻的情況下，希望用更高規格來防疫，首要目標是希望員工的私人海外行程都能延期或暫緩，因此才會公告表示希望同仁能在主管籍審核後再出國。

若是特殊案例，希望員工回國後能在家居家隔離14天，對於外界傳聞「不支薪」。涂經理無奈表示：「員工間有誤會，公司是給予14天的『防疫假期』，回台後不用到公司上班且這期間是支付薪水的，希望大家共體時艱。」且海外旅遊並無分地區，只要出國回台就是進行自主隔離14天。

被問及這樣的「禁旅遊」措施會持續多久，涂經理則表示，每日都有在關注疫情動向，目前若疫情持續延燒政策就會繼續實施下去。此外，統一集團也發出公告，若因此措施，造成員工機票或是相關費用損失，提出相關憑證申請將給予額外補償，至於補償標準則依公告為準。