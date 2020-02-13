台南仁德服務區改裝開幕！全新二樓區設駕駛人休憩室、淋浴間

▲台南仁德服務區全新改裝開幕。（圖／統一集團提供，下同。）



記者陳涵茵／綜合報導

台南仁德服務區全新完工，經過6個多月大規模改裝後已正式開幕，引進超過22個櫃位與各式服務設施，結合台南傳統古都城市及科技重鎮的印象，打造全新的用路人休憩空間。

▲台南仁德服務區南北站。



南北站全新改裝，南站因仁德舊名為「塗庫」，外觀以農村穀倉編織概念呈現復古風情，室內地板透過科技投影出代表台南白河著名的荷花及思慕魚主題投影牆融入在地文化；北站以科技體驗概念出發，外觀以貨櫃造型呈現，戶外裝置藝術結合綠能面板科技，室內則是以小宇宙主題打造星際感。

▲用餐區小宇宙。



改裝後擴增2樓空間，設置多項服務設施，駕駛人休憩室、無障礙淋浴間、五星級哺集乳室，結合藝文展演中心的行動辦公室、閱讀漂書站。

▲閱讀漂書站。



服務區內設有2家711門市，若趕時間的人，可利用4台智FUN機只要使用現金或icash 2.0感應快速購買商品，同時引進11家連鎖知名的餐飲品牌，其中首度進駐國道服務區的摩斯漢堡、禾記嫩骨飯、五花馬水餃、水巷茶弄等。超過22個櫃位，在地伴手禮的選擇，則有台南周氏府城伴手禮、網紅打卡日式厚鬆餅王子神谷。

高公局趙興華局長表示，仁德服務區是國道1號最尾端也是用路人北上第一個國道服務區，是重要的休憩據點，分為南北兩站，啟用已達30年以上。此次由統一超商再次取得經營權，改以ROT模式經營，統一超商則表示，目前共有53座商場，其中有2處位於國道服務區，統一國道1號南來北往用路人，仁德服務區未來將可提供近百個就業機會，一年將服務逾200萬人次，預計帶動業績成長2至3成。