新冠肺炎影響工作「上1天像上3天班」累翻！網一片苦哈哈：排特休在撐…

▲南庄桂花巷商圈生意大受影響，有的甚至乾脆休息等風波過了再說。（圖／記者黃孟珍翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，從各方面來說，也影響了民眾日常生活。就有網友在PTT發起閒聊「有人因武漢肺炎而工作受影響嗎？」文中表示，因為新冠肺炎緣故，很多觀光業、服務業都受到影響，沒有遊客就沒生意，導致停業、減薪、無薪假，甚至還有資遣，「你們呢？有人也受影響嗎？」

這位網友在文中表示，「武漢肺炎肆虐，很多觀光業、服務業都受影響！遊客不來，生意一落千丈，有人停業，無法開店做生意，也有人減薪，放無薪假，甚至也有被資遣！」好奇問有沒有人的工作因為新冠肺炎而受到影響。

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▲因為新冠肺炎，鼎泰豐101店排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

看到貼文後，就有人馬上大吐苦水，「原本就到貨，出貨，現在就一直打電話道歉還不能確認交期」、「貨都出不去，又有衛生紙之亂、原物料囤貨之亂，物流忙翻，每天都要跟客人解釋很累又要被客訴」、「工作取消，獎金泡湯」、「累翻了+1，現在上一天班等同於上了三天」、「已經排特休在撐了，如果被扣完只能放無薪假了」、「展覽業全部延後，沒展。」

還有網友紛紛表示，「我姐在藥局上班，每天累到貼痠痛貼布累到在沙發上睡著」、「工讀生全面砍時數，正職放特休，慘」、「現在看到都是零星個案，疫情時間如果拉長，影響應該是全面性的」、「影響超多，還真以為台灣可以完全內銷自給自足啊」、「說信義區沒影響的別亂講，住附近就知道，平常天人潮已經少太多了。」

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