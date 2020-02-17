汽機車體檢考照　屏東監理站落實防疫措施

▲為服務無法在平日考照的民眾，屏東監理站於3月14日上午辦理假日門市機車考照，圖機車考場練習路考。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為服務無法在平日考照的民眾，屏東監理站將於3月14日上午辦理假日門市機車考照。屏東監理站站長洪美芳提醒考生，為防範新冠病毒（COVID-19），考生及家屬出入醫療院所作體檢時，應自備口罩全程佩戴，口罩如有破損或弄髒則應立即更換。屏東監理站大樓門口也備有消毒酒精可供民眾使用。

另外，2020年起採用新式體檢表，1月1日以後接受體格檢查者，體檢表須增加「身心狀況診察項目」，且背面需由考生簽名切結。

而機車考照已全面採取網路預約報名，不接受現場報名，考照民眾可以上「監理服務網」（www.mvdis.gov.tw）、或下載「監理服務APP」預約報名，最晚應於考試前2日預約完成，考照名額限50位，如已達當日總量限制即截止報名，另有違規罰款未繳者將無法預約及考照，請盡速結清或辦理分期並開立證明。

網路預約完成後，要在考試當天攜帶1年內合格體檢表、最近2年內拍攝1吋相片2張及身分證等資料至屏東監理站2樓報名處報到，報到時間為早上8：00 ~ 8：30。

考生報到後需先參加120分鐘「初考領機車駕照安全講習」，完成講習後始得參加筆試及路考。已參加過講習者，完成報到繳費後請逕行前往筆試及路考場參加考試。如有任何疑問，可洽屏東監理站第二股。

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