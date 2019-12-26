金管會今年開罰金融業破3億創新高　保險業挨罰逾1.3億元奪冠

▲金管會公布最新金融業裁罰金額及件數，到今天為止，罰鍰收入達3億122萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（26）日公布最新金融業裁罰收入，截至12月26日，對銀行、保險及證券業祭出375張罰單，罰鍰收入達3億122萬元，其中保險業罰鍰收入一口氣來到1億3,560萬元，奪下冠軍寶座。

金管會銀行局表示，今年到12月26日為止，對銀行業開罰23件，罰鍰金額為8,430萬元，與2018全年的24件、4,816萬元相比，顯見罰鍰金額有大幅成長的趨勢。

證券期貨業部分，金管會證期局指出，到今天為止，對證券期貨業開罰286件，裁罰金額達8,132萬元，與去年的239件、6,889萬元相比，裁罰金額也有明顯增加的態勢。

另在保險業方面，金管會保險局說，截至今年12月26為，對保險業開罰件數達66件，超越2018全年的43件，罰鍰收入則來到1億3,560萬元，也比去年一整年的7,520萬元來得高。

金管會今年以來對銀行、證券及保險業違規開罰的罰鍰收入達3億122萬元，其中保險業違規挨罰比例最高，以1億3,560億元奪下冠軍寶座，其中最大一張罰單是南山人壽，因新境界系統之亂挨罰3,000萬元，也是史上最高的罰鍰，而銀行業則因理專或行員涉及挪用客戶資金的案件層出不窮，單是理專挪用資金就開出5,100萬的罰單。

根據金管會資料顯示，今年度編列的違規罰鍰收入（含對上市櫃公司的裁罰）為2.06億元，明年編列的預算為2.02億元。