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吃粗飽滿足不了！出社會後「不愛吃到飽」…網列3原因超中肯：寧願選單點

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燒烤,烤肉,致癌,炭火,燒肉,吃到飽,高熱量,暴飲暴食,油脂,半生熟,肉（圖／記者周宸亘攝）

▲吃到飽仍是學生族聚餐最愛。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

台灣人愛吃吃到飽，不論是火鍋、燒烤、buffet都很受到歡迎，很多食量大的學生和小資族更是每周報到。不過，有網友發現，他現在已經不像以前那麼愛吃到飽，寧願選擇價位差不多的單點餐廳，除了胃口變小以外，也漸漸發現吃到飽餐廳的食材品質「好像比較低」。

原PO在PTT表示，以前他最喜歡吃到飽，可以狂吃猛吃，完全不用擔心結帳時金額破表，吃越多越划算，但隨著年紀漸長，胃口已經不像年輕的時候這麼大，「吃到飽根本就不會吃比較多」，而且吃過越來越多美食後，才發現一般吃到飽餐廳為了省成本，在品質上無法太過要求，這種「吃粗飽」的形式已經無法滿足他。

請繼續往下閱讀...

▲▼成都、重慶麻辣火鍋。（圖／記者謝璩安攝）

▲長大後胃口變小，選吃到飽也不一定划算。（示意圖／資料照）

由於去吃到飽也吃不多，不如去吃單點餐廳就好，一樣都能吃飽，而且花相同的價格能吃到品質、食材更好的料理，於是他現在幾乎不太會去吃到飽，很好奇其他人是否也有相同狀況？

大部分網友回應，出社會以後去吃到飽的次數就漸漸變少，直到30歲過後代謝變慢、胃口變小，根本吃不了多少就很撐，還有一項關鍵因素是，長大以後嘴巴變比較挑剔，吃到飽用料如果太過廉價，寧願選擇多花一點錢去高級餐廳犒賞自己，「第一，多數的單點比吃到飽好吃；第二，根本吃不了那麼多；第三，有賺錢可以吃貴一點的。」

不過，很多食量大的人至今仍深愛吃到飽，可以毫無顧慮的大口吃肉，「吃到飽在乎的是爽感啊」、「肉吃很多的人去還是划算」、「不吃多量，吃多種的感覺很好」、「到現在都還想吃」。

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