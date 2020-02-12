準阿兵哥打瞌睡連環撞冒火花！廚餘噴炸賓士　3店面遭殃

記者唐詠絮、白珈陽／台中報導

開車開到噴滿廚餘！再一星期即將入伍的許姓男子（21歲），12日凌晨開著價值300萬白色賓士車行經大里區文心南路時，疑似因為吃了感冒藥頭暈打瞌睡，自撞擺在餐廳外的廚餘桶，還撞了停在一旁的機車及現場三間店面，導致車頭全毀，車身滿是廚餘，所幸人無傷亡。

▲賓士男開車自撞廚餘桶。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲賓士男開車自撞廚餘桶。（圖／記者白珈陽翻攝）

據警方初步調查，12日00時10分，許姓男駕駛自小客車，沿大里區文心南路外側車道直行往德芳路三段，右偏碰撞路邊靜止的普通重型機車及現場三間店面，許男當時向警方表示，頭暈身體不適，無酒精反應，可以自行就醫。

▲賓士男開車自撞廚餘桶。（圖／記者白珈陽翻攝）

餐廳業者也說，他的餐廳才營業不到2個月就發生這樣的事件，造成損失30多萬，還得整修門面，真的有夠傻眼也有夠衰，所幸已經打烊，否則撞到進出的消費客人該怎麼辦？

▲賓士男開車自撞廚餘桶。（圖／記者白珈陽翻攝）

整個車禍現場被噴滿地的廚餘，簡直是慘不忍睹，附近的路口監視器也拍到這驚險一瞬間，只見賓士車一路疾駛還撞上了人行道，碰撞瞬間還有火光出現，廚餘桶噴飛，一旁店家的招牌也被撞，賓士車還因為廚餘打滑，整輛車旋轉了180度才停止，所幸人沒有受傷。

▲賓士男開車自撞廚餘桶。（圖／記者白珈陽翻攝）

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