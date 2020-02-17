好萊塢製片的高級禮服店　Lily Lisa華麗開幕

圖、文／孫韶蓮

好萊塢製片與慈善家Lily Lisa於比佛利山莊開設高級禮服與保養品店，主攻客層為好萊塢名媛、明星與名模。

暱稱Lucky Lily的Lily Lisa，從香港移居美國發展演藝事業，演戲以外也是製片，她製作拍攝了As Always Stay By Me紀錄片，紀錄了洛杉磯的街友生活獲得了一致好評。Lily篤信佛教樂於助人，拍攝紀錄片志在幫助更多需要幫助的人。

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好萊塢歌舞片La La Land裡五光十色衣香鬓影的華麗色調讓觀眾記憶猶新，鮮豔華麗的色系是好萊塢的色調。

Lily的高級禮服店每一款只有一件，鮮紅、深藍、嫩黃、草綠等顏色配上蕾絲雪紡鑲上細粒寶石，每件設計都頗為吸睛，顧客也可量身打造訂製禮服。

Lily說她的禮服店專門為跑紅地毯與星光大道的女星與名模所設計，充滿夢幻與女人味的晚禮服讓跑派對的女星們不怕撞衫，並提供修改服務。

孫韶蓮 企業家、作家、策展人

Instagram: giovannasun

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版品： 商業叢書：「Shopify電商創業寶典」 小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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