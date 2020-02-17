HLOS 2020藝文展開幕派對

圖、文／孫韶蓮

紐約是全球金融與藝術重鎮，根據財富管理顧問的最新投資報告顯示，高達百分之五十五的投資客戶都曾詢問過如何投資藝術品。高於十萬美元的當代藝術品成交率達3%。當股市可能因為政治與環境因素動盪起伏，投資藝術品的獲利率有高達7.6%，投資有形資產如藝術品相對的風險較低，投資報酬率更高。



全球當代藝術界的盛事「軍火艦藝博會」即將於3月5日-3月8日盛大展開，The Armory Show軍火艦藝博會每年帶動世界各地的收藏家與藝術熱愛份子前來紐約朝聖，三月初同期還有各大小藝文活動與展覽於周邊進行。

鐵道公園(High Line Park)為紐約市政府卓越的都會更新計畫，將廢棄的鐵道轉換成一條可漫遊散步的公園，遊客可從鮮肉市場時尚特區 ( Meat Packing District ) 沿路步行到雀兒喜藝文特區直達34街中城的Hudson Yards，沿路旁的大樓皆為藝術廠房、藝廊、酒吧與高級住宅。

HLOS2020鐵道公園藝文展(High Line Open Studios)將於軍火艦藝博會展覽期間在雀兒喜藝術特區舉辦，屆時所有進駐雀兒喜的藝術家開放他們的創作空間工作室給大眾參觀，遊客與藏家可在雀兒喜與鐵道公園藝文特區與藝術家面對面交流。

今年鐵道公園藝文展開發了手機應用程式，只要掃描每間藝廊與工作室的QR二維碼就可以直接進入手機頁面欣賞畫作，下載APP後可以自助導覽旅遊雀兒喜周邊的藝廊、藝術工作室、酒吧餐廳與酒店，遊客藉著手機欣賞藝術創作進入紐約當代藝術的殿堂。

2月13日HLOS2020鐵道公園藝文展開幕派對現場貴客雲集。

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孫韶蓮 企業家、作家、策展人

Instagram: giovannasun

搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人

出版品： 商業叢書：「Shopify電商創業寶典」 小說：「掏金島-出賣紐約男友」

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