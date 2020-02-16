KTV歡唱4hrs！服務生「3度進門發濕紙巾」超尷尬　店員曝原因：小費只是其次

▲KTV歡唱示意圖。（圖／記者董美琪攝）

記者張嘉晏／綜合報導

KTV是不少學生、同事聚會的好去處，除了可以唱唱跳跳紓壓，就算是不常開口唱歌的人也可以單純享用美食聽歌。不過一名網友就好奇，他在KTV唱了4小時，服務員就進出包廂發了3次濕紙巾，讓他覺得尷尬又困擾。貼文一出，有店員就在留言處公布了真正原因。

一名網友在臉書「爆廢公社」中發文，他表示日前和友人在KTV歡唱了4個小時，明明沒有呼叫服務人員，對方卻在這段時間內進來發了3次濕紙巾，頻率高到讓他很疑惑，同時也覺得蠻尷尬的，好奇店家這麼做的原因為何。

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對此，不少過來人都表示，此舉就是在暗示他們「要給小費」，「當然是希望有小費囉」、「因為要跳你的小費啊」、「你是不是沒給小費啊」、「一開始就先給2000小費，交代他們別進來」。

曾在KTV工作過的網友則是現身說法，他表示「要小費是其次」，真正的任務是要「點人頭」確認現場的人數，以免某些有心客人故意少報少算錢。另一名店員也說，他們也會在這種時機順便檢查違禁品，或是看客人有沒有私自帶酒沒付錢，「我常常這樣抓到客人偷帶酒。」

▼ 前店員公布解答 。（圖／翻攝自爆廢公社）

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