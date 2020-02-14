衛生紙、口罩「身價大漲」！擠掉高價單品　香港、新加坡也瘋搶

▲台灣先前曾出現衛生紙之亂。（圖／地方中心攝）

記者黃心瑀／綜合報導

受到新冠肺炎（Covid-19）的影響，口罩、濕紙巾、洗手乳等民生用品，在許多國家便的搶手熱賣，而原本在亞洲送禮習俗當中，高價的禮物是相當常見的，但在疫情的影響之下，衛生紙跟醫療口罩取代了高價品的地位，成為大家最想要收到的禮物之一。

根據《彭博（Bloomberg）》報導，隨著新冠肺炎的疫情升溫，人們對於疾病的擔憂也逐漸開始蔓延，香港和新加坡賣場裡的衛生紙、濕紙巾、洗手乳更銷售一空，更不用說口罩等任何防疫用品了。

這種全民瘋買的情況也為希望能夠吸引客戶、加強關係的金融服務商，創造了一個良好的機會；網路交易提供商IG Group新加坡分公司更因為在網路上，舉辦分送N95口罩、體溫計跟殺菌液相關產品活動後獲得關注。

報導中指出，在新加坡把新冠肺炎警報提高至橙色警戒後，IG Group開始透過網路分送禮物，事實也證明，這些禮物是具有即時救援性的，因為疫情的關係，中央商務區的一些銀行撤離辦公室，其員工必須在家工作，而這些物品正是現在最需要的；該公司表示，第一批給客戶的包裹已經寄出，隨著更多資源的到來，他們會寄出更多包裹。

在香港工作的喬爾（Joel Werner）表示，他與家人從2月10日開始，花了好幾天在香港找尋防疫必需品，更在亞馬遜上購買了216捲衛生紙，儘管運費高達200美元（約6056元台幣），但他認為這一切都是值得的，更認為這些必需品「現在比葡萄酒更好」。

此外，家居民生用品現在在香港和新加坡也越來越受到關注，香港餐廳先前舉辦一場以口罩或衛生紙為禮物抽獎的聚會；在新冠肺炎疫情影響之下，新加坡經融WhatsApp團體更掀起一股，情人節時用裝滿泡麵和蔬菜的花束取代玫瑰花的活動，種種的跡象都表明了當危機來臨時，民生用品即是真理！