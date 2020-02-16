病患得不到治療上吊身亡！武漢官方一查竟是「漏報害死人」

▲武漢的防疫人員正在進行消毒。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

武漢市紀律檢查委員會近日查處了4起在疫情防控工作中不認真履職盡責案件。其中，有一名疑似患者因得不到治療，在家上吊身亡，經過調查，竟是當地社區居委會「漏報」資訊所害，相關人員皆因此受到懲處。

紀律檢查委員會的通報內容指出，上吊身亡的病患居住在礄口區長豐街的正康社區，社區居委會工作人員在向上級單位報告疑似病人資訊時，漏報了這名病患，導致他得不到有效的治療，最終在家自殺。

由於造成嚴重不良影響，相關人員都受到了懲處，根據通報內容，正康社區居委會黨支部書記塗櫻、副主任吳愛勤明知病情卻未按規定作出合理處置，漏報信息致使街道未能及時採取必要措施，分別受到黨內警告處分；街道二級調研員孫遂義履行包保社區職責不到位受到誡勉處理，街道工委書記徐啟平統籌不夠、工作不細緻深入被責令作出檢查。

除此之外還有3起懲處案件，通報內容提到，洪山區人民政府副區長、區疫情防控指揮部副指揮長、醫療救治組組長王在橋因不認真執行上級集中隔離新冠肺炎感染者密切接觸人員的決定，導致洪山區大量密切接觸者未被及時集中隔離；醫療救治工作協調不力、銜接不到位，發生了部分患者送醫院救治過程中長時間滯留的問題，導致大量患者未能及時入院收治。

因為嚴重失職失責問題，王在橋受到政務撤職處分。

還有一起發生在青山區，通報內容中指出，青山區政協黨組織對幹部監督管理不嚴格，四級調研員張德芳在未履行請假手續、未向組織報備的情況下擅自離開武漢，在工作人員6次聯繫時都隱瞞外出去向，直到2月2日才向組織承認外出。張德芳受到黨內嚴重警告、政務降級處分，相關主管也都受到懲處。

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