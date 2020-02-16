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王毅出席慕尼黑會議：中國將戰勝疫情浴火重生「經濟更前行！」

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▲▼王毅出席慕尼黑安全會議。（圖／達志／美聯社）

▲大陸外長王毅出席慕尼黑安全會議。（圖／達志／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部長王毅15日在第56屆慕尼黑安全會議上以「跨越東西差異、踐行多邊主義」為題發表演講，並在提到疫情時強調，相信在疫情過去之後，中國將會浴火重生，「屆時中國的經濟社會發展將在更加健康和可持續的軌道上闊步前行。」

王毅首先在演講中講述了中國人民在習近平堅強領導下眾志成城抗擊新冠肺炎疫情的故事，接著表示，中國政府採取的嚴格徹底舉措正在顯現效果，中國完全有信心、有能力、有把握戰勝這場疫情，相信疫情過後，中國經濟將在更健康和可持續軌道上闊步前行，中國人民將以更堅定步伐，實現全面小康，擺脫絕對貧困，邁向中華民族的偉大復興。

▼大陸國家主席習近平視察防疫。（圖／路透社）

▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,習近平。（圖／路透）

王毅指出，疫情讓人們再次認識到，這是一個傳統安全與非傳統安全相互交織的時代，也是一個局部問題和全球問題彼此轉化的時代，任何國家都不可能獨善其身，「各國命運休戚與共，緊密相連，加強全球治理，增進國際協調是當務之急，我們有必要擺脫東西方的劃分，超越南北方的差異，真正構建人類命運共同體。」

另外，王毅也在提問環節中發表了對中美關係的看法，他表示，美方所有針對中國的指責都是謊言，都不是事實。但如果把這些謊言的主角換成美國，那麼這些謊言就會變成事實，就是真相，「我們希望美國這個超級大國不要太喪失自信，更不要喪失理智。」

王毅指出，中美兩國建交40年了，雙方關係中確實存在不少問題，有些是在交往中自然產生的，有些則完全是人為製造的。這些問題的根源在於，美國有些人並不希望看到中國的快速發展振興，尤其不願意接受一個社會主義大國在這個世界上取得成功，但這是不公平的，「中國也有發展的權利，中國人民也有過上更美好生活的權利。中國走向現代化，是歷史必然趨勢，代表了人類進步的方向，是任何勢力都不可能阻擋的！」

王毅強調，現在的一個重要課題是，雙方應該坐下來，通過認真對話，找到社會制度不同的兩個大國在這個星球上和平共處、進而合作共贏的互動模式，中國已經準備好了，希望美方能夠相向而行，「如果我們能夠實現這個目標，不僅是中美兩國人民之幸，也是世界各國之幸。只有這樣，我們才能有效應對面臨的各種全球性挑戰，才能共同把這個人類唯一能夠居住的星球建設得更好，實現人類命運共同體的前景。」

▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）與習近平握手。（圖／路透社）

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom）在北京人民大會堂舉行會議前，與中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

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