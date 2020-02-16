「全身伽馬刀」發明人段正澄　因新冠肺炎離世...享壽86歲

▲全身伽馬刀造福許多病患。（圖／取自廣東工業大學）

實習記者崔子柔／綜合報導

研發全球首台全身伽馬刀的大陸工程院院士段正澄，昨（15）日因不敵新冠肺炎（COVID-19），晚間7點左右在武漢病逝，享壽86歲。患有糖尿病等慢性疾病的段正澄是第4位因新冠肺炎去世的華中科技大學學者。

綜合陸媒報導，段正澄致力於機械製造及自動化相關領域的教學與研究工作，是大陸製造裝備數位化國家工程研究中心首席科學家，他1934年6月15日在江蘇省鎮江市出生，1957年從華中工學院（現華中科技大學）機械系畢業，之後繼續在學校服務。

段正澄1996年將機械科學與放射治療醫學兩個領域互相結合，研發出國際首台全身伽馬刀，又被稱為「段氏伽馬刀」，榮獲2005年大陸國家科技進步二等獎。

▲段正澄感染新冠肺炎最終治療無效。（圖／翻攝自臉書／人民日報）

全身伽馬刀可以旋轉動態聚焦，讓伽馬射線焦點對準經過精密定位後的腫瘤，將腫瘤細胞殺死，可大幅度減低對人體正常組織及器官的傷害，現今大陸有超過100家醫院使用，近100萬名病患受惠。

段正澄2009年以75歲之齡當選大陸工程院院士，成為當時年紀最長的院士，他一直以來保持認真、不放棄的特質，並告訴學生，「做科學研究要耐得住寂寞，不能外面來一個『脈衝』，自己就要『震蕩』」，曾被學生稱為「機械狂人」。