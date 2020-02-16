馬辦引用「兒童權利公約」質疑陸配子女風波　政院：不符比例原則的批評

▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵、陶本和／台北報導

針對陸配子女來台受限議題，馬英九前總統辦公室16日質疑，這與《兒童權利公約施行法》不符。對此，行政院發言人Kolas Yotaka回應，馬英九引用兒童權利公約來類比，是不符比例原則的批評，也和政府實際做法相去甚遠。

馬英九前總統辦公室16日指出，《聯合國兒童權利公約》的重要主張，就是要確保兒童不因國籍、族裔、種族、性別或社會背景的不同，而受歧視待遇。「沒有選擇台灣，就要自己承擔」，這種以身分決定待遇的論調，正是上述公約所要排除的歧視。

馬辦還嚴肅正告行政院長蘇貞昌，兒童權益問題不是風涼話，是必須被認真看待的人權及人道議題，我國已經在2014年把1990年《聯合國兒權利公約》國內法化，制定公布了《兒童權利公約施行法》，這攸關政府是否遵守國際規範與國家法律，「蘇貞昌身為中華民國最高行政首長，必須依法行政，發言更應謹慎。」

針對馬辦的言論，Kolas Yotaka16日中午回應，政府於防疫期間仍積極保障兒童、少年權益，只是因應防疫需要，所以暫時未將中國大陸籍配偶子女列在優先撤僑名單，馬辦引用兒童權利公約來類比，是不符合比例原則的批評，也與政府實際做法相去甚遠。

Kolas Yotaka表示，陸委會早已有依個案可專案審查的規定，特殊情節可依專案審查入境，與馬英九引用的兒童權利公約「使兒童與父母分離」情節不相同，呼籲馬英九與政府一起來防疫，守護自己的國家與國民。

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