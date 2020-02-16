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她把商辦大樓公用酒精整罐拿走！進電梯還照鏡子　網酸：心比較髒

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記者徐愷昕／綜合報導

14日下午1名女子走進台北一商辦大樓，先是若無其事的拿起大樓提供的酒精噴手，接著就很順手地把這罐酒精帶走了，大樓管理員發現酒精遭竊後相當傻眼，氣憤將監視器錄下打算報案，而這誇張行徑也隨即被民眾上傳臉書《爆料公社》，網友們看到紛紛直呼，「實在太丟臉了」，還有人幽默表示，「可能現在酒精比黃金貴」。

▲▼女子疑買不到酒精，就直接偷走商辦大樓提供的公用酒精。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲女子疑買不到酒精，就直接偷走商辦大樓提供的公用酒精。（圖／翻攝「爆料公社」）

台北一商辦大樓14日下午3點09分許，1名身穿白衣、戴口罩的女子走進來，一開始先是在門口用大樓提供的酒精噴手消毒一兩下，隨後便很順手地把這罐放在櫃台上的酒精拿走，動作自然熟練，連管理員都沒發現。女子進到電梯後還若無其事的轉身照鏡子，神色自若完全沒有一絲緊張。

▲▼女子疑買不到酒精，就直接偷走商辦大樓提供的公用酒精。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼女子疑買不到酒精，就直接將商辦大樓提供的公用酒精偷回家使用。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼女子疑買不到酒精，就直接偷走商辦大樓提供的公用酒精。（圖／翻攝「爆料公社」）

這名女子疑因為買不到酒精就動起歪腦筋直接偷竊，誇張行徑全被大樓監視器錄下，畫面被PO上網後，瞬間引發網友熱議，大家紛紛於底下留言，「丟臉，沒水準耶」、「為了一罐酒精就出賣人格了」、「噴再多也洗不乾淨的手」、「心比較髒」，認為女子買不到就用偷的的行為實在不可取，怎麼可以那麼貪心，還有人開玩笑表示， 「現在酒精比黃金貴了」，另也有網友覺得，因現在大多數人都戴口罩，抓賊困難度確實也大大增加。

▲女子疑買不到酒精，就直接偷走商辦大樓提供的公用酒精。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲台北一商辦大樓提供的公用酒精遭竊，管理員發現時也覺得相當傻眼。（圖／翻攝「爆料公社」）

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