居家隔離趴趴走「通緝犯規格尋人」！徐國勇：強制檢疫所設備沒你家舒服

▲徐國勇針對居家隔離者趴趴走事件頻傳表示，目前是使用通緝犯、重大刑案的規格來協尋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

內政部長徐國勇16日前往高雄探視鳳祥消防分隊，除了針對消防車設備作說明外，面對近日武漢疫情不少居家檢疫者不是失聯，就是四處趴趴走，徐國勇表示，目前都是使用通緝犯規格來協尋，呼籲這些居家隔離或居家檢疫者要有「自保保人」的觀念，否則被抓到會失去更多自由，同時也強調，「強制檢疫所設備絕對沒有你家舒服」，希望全民能一起努力防疫工作。

徐國勇16日前往高雄探視因車禍受傷的消防隊員時，回應近期居家檢疫隔離者經常失聯、出門趴趴走一事，他表示，先前已在第一時間向全國民眾報告，將使用通緝犯、重大刑案的規格來協尋，據了解目前多數失聯個案都有在2、3小時內即時找到人，對於防疫相當有信心。

▲徐國勇針對居家隔離者趴趴走事件頻傳表示，目前是使用通緝犯、重大刑案的規格來協尋。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外，徐國勇也要求這些潛在性可能會帶病菌的國人，或近日進來台灣的外籍人士「要自保保人」，他認為居家隔離者的的檢疫跟隔離除了保護自己，同時也保護社會，「真的不要趴趴走，萬一你發病，不僅造成社會困擾，對你自己也是危險。」

徐國勇表示，「現在趴趴走被找到，一律強制送隔離所，本來你可以在家，除了不能出去以外都是很自由的，但如果你到強制檢疫所就不一樣了，因為裡面設備絕對沒有你家舒服」，再次灌輸大家自保保人的觀念。最後他提及，「民政機關都在努力了，防疫是每個人的責任，防疫就是作戰，每個人都是戰士，每個人都有義務」，呼籲全民一起努力圍堵疫情擴散。

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