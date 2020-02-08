影／捷運站內不戴口罩狂咳、吐口水！櫻花妹傻眼錄下PO網　北捷：可罰7500元

記者徐愷昕／台北報導

5日晚上8點許台北捷運南勢角站出現1名男子沒戴口罩，靠著手扶梯不斷咳嗽，還不時發出吐口水及吐痰聲音，誇張行徑全被後方日籍女子拿手機錄下。影片一PO上網，瞬間引來網友撻伐直呼，「非常時期，實在好沒水準」，但也有民眾表示，現在非常時期，大家出門還是盡量防護自保，在公共場所不要亂摸走為上策。

▲5日晚上1名男子在北捷南勢角站不戴口罩狂咳、吐口水。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

5日上午1名身穿紅衣、肩上批著綠外套的男子，行徑怪異身體緊靠捷運手扶梯，他不僅沒戴口罩，還不斷咳嗽發出吐口水聲音，甚至直接朝手扶梯做出吐痰動作，後方下班要返家的日籍女子見此行為相當傻眼，馬上拿出手機錄下。

▲日籍女子將畫面PO上私人臉書。（圖／翻攝臉書）

日籍女子將畫面PO上私人臉書後寫下，「What’s wrong with those ppl. Plz don’t touch anything」（譯：那個人怎麼了，請不要碰任何東西），馬上被網友轉發至爆怨公社，瞬間引來千名網友觀看，大家紛紛於底下留言，「出去不亂摸是對的，好噁心」、「非常時期，製造恐慌的人應該要重罰」、「太沒水準了」。

隨著武漢肺炎疫情升溫，男子行徑不免讓人覺得不妥，但也有不少民眾認為，目前處於敏感時期，大家出入公眾場所更應提高警覺自我保護，盡量不要東摸西摸才能防患未然。對此，台北捷運表示，這樣的行為最高可以開罰7500元，呼籲民眾切勿仿效。

▲5日晚上1名男子在北捷南勢角站不戴口罩狂咳、吐口水。（圖／翻攝臉書「爆怨公社」）

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