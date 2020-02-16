德總統指美中俄強權「危害國際秩序」！　蓬佩奧回應：西方將一起獲勝

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）誓言西方價值將戰勝中國及俄羅斯試圖構建的「新思想」。（圖／路透）

實習記者陳妙津／綜合報導

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）14日在慕尼黑安全會議開幕演說中，指責美國、中國及俄羅斯正以自私行為，危害國際秩序，並稱美國「以犧牲盟國為代價，將自己的利益放在第一優先」。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則在15日表示，「西方要贏了，我們將一起獲勝。」

據CNN報導，德國總統史坦麥爾在14日演說中表示，「我們最親密的盟友美國在現任政府的領導下，拒絕國際社會的理念，靠著犧牲鄰居與夥伴為代價『再次偉大』，這種思考方式和行動會傷害我們所有人。」他所指的是美國總統川普提出的競選口號「讓美國再次偉大」，同時也在會議中肯定跨大西洋合作關係，並強調未來應該保持合作。

▲德國總統史坦麥爾在慕尼黑安全會議中發表演講，直指中、美、俄三國強權競爭將破壞恐怖平衡。（圖／路透）



史坦麥爾警告，除了自行其事的美國外，俄羅斯「無視國際法」侵略克里米亞，中國則在不損害自身權益的情況下，「選擇性地」遵守國際法，在這種各國以自身利益為上的背景下，未來可能出現新一輪軍備競賽，不但對原本就日漸脆弱的恐怖平衡雪上加霜，更在全球化議題方面削弱國際社會的影響力，引起國際社會的「深切憂慮」。

「西方化」是今年度慕尼黑安全會議的主題，反映了召集會議的德國外交菁英們的憂慮，他們眼見二次大戰後這70年來，支持世界秩序的國際機構逐漸衰頹，因此感到憂心忡忡。

美國國務卿蓬佩奧則在15日的會議中表示，「我很高興地報告，跨大西洋的聯盟關係已死是嚴重誇大的說法。西方要贏了，我們將一起獲勝。」他表示，「歐洲並不是跟在我們後面，我們希望能和盟國一起共同努力」，並誓言西方價值將戰勝中國及俄羅斯試圖構建的「新思想」。

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）認同史坦麥爾的說法，表示「不能再當美國的小老弟」。（圖／路透）



蓬佩奧還吹捧美國向歐洲能源計畫提供10億美元的援助，以及援助中歐及東歐國家開發新能源，以切斷對俄羅斯天然氣的依賴等，但並未提及川普政府決定退出伊朗核協議，以及中國華為的後門爭議，僅說「有許多美好的事正在發生，但不代表處理方式上沒有分歧。」

但法國總統馬克宏相當認同史坦麥爾的說法，並表示「不能再當美國的小弟」，雖仍支持北約組織，但歐洲需要能應對周邊威脅，必要時甚至要以自己的原則行事。