網瘋傳新冠病毒「武漢病毒所外洩」…0號病人是女研究員！官方正面回應了

記者鄭思楠／綜合報導

新冠病毒的起源網路流傳著種種說法，包括該病毒是在經過基因工程改造後從武漢病毒研究所外泄出來的。2月15日，該流言更具體細節突然在網路傳播，直指「武漢病毒研究所一名女碩士生黃燕玲是新冠病毒肺炎零號病人」。對此，武漢病毒研究所人員否認，「該所目前無一人感染新冠肺炎。」

▲新型冠狀病毒。（圖／路透社）

據《新京報》報導，一則關於「武漢病毒研究所一名女碩士生黃燕玲是新冠病毒肺炎零號病人」的資訊2月15日在網路流傳。網路流傳的截圖顯示，新冠肺炎的零號病人是黃燕玲；她是武漢病毒所科研人員，2012年考入武漢病毒研究所的碩士研究生。

據中科院武漢病毒研究所發佈於2011年11月4日的《2012年度推薦免試碩士研究生擬錄取名單公示》顯示，黃燕玲是西南交大推薦的學術性碩士。

▲武漢肺炎疫情持續擴散。（圖／路透社）

2月15日晚間，記者就此事向中國科學院武漢病毒研究所研究員石正麗、流感病毒實驗室研究員陳全姣求證。兩人均表示，對病毒所是否有一位名叫黃燕玲的女研究生並不掌握，但可以保證武漢病毒所目前無一人感染新冠肺炎。

「怎麼可能？這個一看就是假新聞，」石正麗說，「我可以保證，包括碩士生在內，我們所沒有一個人被病毒感染過，我們所是零感染。」對於上述資訊，陳全姣也表示，「我們武漢病毒研究所沒有一例感染，我們病毒所絕對不是『零號』。」

此前，據英國《金融時報》報導，美國福瑞德哈金森腫瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的 Trevor Bedford 大力駁斥此種說法。他說，「我們找不到絲毫證據，顯示（病毒）經過基因工程……我們的證據指向（病毒）突變完全符合自然演進。」

該報導稱，這些謠言的一個來源是印度科學家發表的一篇論文。該論文聲稱該病毒基因組中的4個短插入片段與艾滋病毒(HIV)有着「驚人的相似性」。儘管這份論文很快被撤稿，但它的指控仍然在社交媒體上流傳。Trevor Bedford認為，這項研究「在很多層面上都出現了錯誤」；新冠病毒與艾滋病毒相匹配的基因序列片段非常短，它和其他病毒也會出現這樣的重疊片段。