首例死亡！新冠肺炎新增2例本土個案　61歲患者不治

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日再宣布2例新冠肺炎本土（COVID-19）確診個案，分別為第19、20例，19例是61歲白牌計程車司機，無出國旅遊史，也不是密切接觸者，但平常接送的主要客人是中港澳遊客，在2/15日晚間因肺炎合併敗血症死亡。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）



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死亡個案為中部61歲男性，有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，亦非確診病例之已知密切接觸者，於1月27日出現咳嗽，2月3日因呼吸急促赴醫院就醫，診斷為肺炎。

當日收治於負壓加護病房治療，個案已於2月15日晚間因肺炎合併敗血症死亡，其遺體經家屬同意，將依法定傳染病規定進行火化，並保留部分檢體以供進一步檢驗。第2例為第1例之50餘歲男性家人，於昨日進行採檢後確診，目前個案無症狀，收治於負壓隔離病房。

指揮中心再次呼籲，除了肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口外，須落實一不三要：一「不」，開放空間不用戴口罩；三「要」，一、去醫院看病時要戴口罩，二、慢性病患者要戴口罩，三、出入人多擁擠的地方要戴口罩；相關疑問可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）。

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