WHO祕書長譚德塞狂讚中國　外媒曝光背後「金錢祕辛」



▲世衛祕書長譚德塞（左）一再發表親中言論，意外地使其與中國的密切關係曝光。（圖／路透）



圖文／鏡週刊

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情蔓延全世界，衣索比亞籍世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次讚揚中國對此危機的反應，讓他飽受外界質疑。外媒報導，譚德塞一再發表親中言論，意外地使其與中國的密切關係曝光，導致國際社會越來越質疑北京和WHO的關係。

根據日本產經新聞報導，譚德塞曾擔任衣國衛生部長，而中國對衣國有鉅額投資，恐是譚揣摩北京上意的原因。長久以來，WHO的要職多半由北京支持人士獲提拔出任。譚的前任是前香港衛生署長、現任中國人民政治協商會議全國委員會常務委員陳馮富珍。她在2006年當選WHO祕書長時，中國就盡全力幫她拉票。

除此之外，在WHO隸屬的聯合國預算資金繳納上，中國自去年起超越日本，成為僅次於美國的第2大預算資金繳納國。日本經濟新聞評論指出，中國正憑藉資金及政治力，入侵聯合國各機構。目前15個聯合國專門機構中，中國至少已掌控4個祕書長等首長職位。

日本東京電視台及以該台為主的東京電視網節目《全球財經衛星》（WBS）披露，譚德塞是在北京推薦下才能出任WHO祕書長。而習近平的妻子彭麗媛，也長期擔任WHO的結核病、愛滋病對策親善大使。中國對衣國的投資額，在非洲僅次於奈及利亞和安哥拉，譚與北京的關係可見一斑。

CNN指出，北京對世衛的政治影響，在台灣問題上最為明顯。台灣友邦聖文森及格瑞那丁衛生部長布朗（Luke Browne）去年在世界衛生大會（WHA）慷慨激昂指出：「中國並未對台灣行使主權，台灣從來不是中國一部份，這兩個是獨立且不一樣的政府，邀請台灣以觀察員參與WHA，既不是非法也並非不符合世衛決議，台灣以前能以觀察員參與，現在無法參與，原因就是北京不喜歡現在台灣的政府。」

世界衛生組織（WHO）是聯合國專門機構之一，國際最大的公共衛生組織，總部設於瑞士日內瓦，是國際上最大的政府間衛生機構，世界衛生組織共有194個成員國。



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