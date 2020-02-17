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一天2片口罩不夠！　台大醫院工會列「3點」求分配透明：政策信心恐搖擺

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▲高醫22日上午舉行武漢肺炎防疫演練。（圖／記者吳奕靖攝）。（圖／記者許宥孺攝）

▲台大醫院企業工會調查，發現6成台大醫院員工一天只能領2片口罩。（圖／記者吳奕靖攝）

記者林妤柔／綜合報導

行政院宣布自2月11日起將加倍配發醫療機構口罩，但截止目前為止，各醫療單位仍十足感受到口罩的缺乏，關於口罩限量的各種禁令也沒有解除。6成台大醫院員工一天只能領取2片口罩，甚至有3成員工一天僅能領取1片，對此，醫護工會團體對政府做出呼籲與建言，希望解決一線人員的恐慌。

根據台大醫院企業工會2月10日發布的調查，先前有將近6成的台大醫院員工表示一天只能登記領取2片口罩，甚至有3成員工一天僅能領取1片，台大院方對外表示物資缺乏，但工會無法得知目前存量多少、每日供應數字以及預估耗盡時間；另外依據北市聯醫工會2月11日發布的調查結果，也是超過五成聯醫員工每日只能領取兩片。工會擔心，與病人體液近距離接觸的工作，例如開刀房、麻醉科、要替病人抽痰的護理師等，2片口罩完全不夠。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 口罩。（圖／ETtoday記者攝）

▲民眾瘋搶口罩，造成口罩大缺貨。（圖／ETtoday記者攝）

先前曾有民眾發起「我OK，你先領」活動，獲得廣大支持以及政治人物力挺，但工會認為，短期的溫情主義不能夠取代分配正義，共體時艱終究令人疲乏，惟有物資分配透明，並允諾醫療人員足夠的保障，才能夠穩定軍心。

在政府公佈了加倍配發醫療機構口罩數量以後，第一線員工口罩限量政策依然嚴格執行，紓困措施略顯無感。工會質疑，是否一開始各醫院的存量就低於「安全存量」，而政府增加撥補只是把安全存量補滿？安全存量定義為何？是一週、兩週還是一個月？疫情前後有沒有不同？

工會指出，若醫療人員心中仍存在這樣的困惑，恐怕對醫院政策的怨懟無法消除，對政府防疫政策的信心也會搖擺。對此，他們提出以下建言，希望獲得防疫指揮團隊的回應。

（一） 無論是中央或各醫療院所，應強調並落實口罩「染汙即換」政策，若主管違反規定不允許員工更換，則應以違反防疫法令論處。

（二） 台北市衛生局已定期公佈各醫院的配送量，各縣市衛生局應比照辦理，中央疫情中心應逐週公布撥派至各縣市的口罩數量。

（三）各醫療機構院所，均應主動於院所內公告揭露口罩存量、每日用量及院內口罩限制政策， 使全體員工知悉。

共同聲明單位（陸續增加中，依筆畫排序）：
台灣年輕藥師協會
治療師權益促進小組
屏基工會
高雄醫學大學醫療事業企業工會
新北市職能治療師職業工會籌備會
嘉基工會(邀請中)
嘉義市照顧服務員職業工會
臺大醫院企業工會
臺北市立聯合醫院企業工會
臺北市醫師職業工會
臺灣醫事檢驗產業工會
臺灣護理產業工會
輔英科技大學附設醫院企業工會

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