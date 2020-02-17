沒量體溫！最大連鎖百貨員工連12天帶病上班　每天還開晨會…疫情擴散

▲銀座商城大樓外觀。（圖／翻攝《華商韜略》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，山東省最大的連鎖百貨龍頭－－銀座商城未實施測體溫措施，導致一名王姓員工連續12天帶病上班未被察覺，每天還開晨會，進而傳染多人，如今集團法人代表被約談。

陸媒報導，2月4日，濟南銀座商城燕山店發現第1例確診以來，又接連發現5例關聯病例。「1月19日左右曾接觸過有咳嗽症狀的外地口音顧客，1月23日出現輕微乾咳症狀，1月26日出現發熱症狀，期間正常上班。」官方披露的病情訊息顯示，王某在2月4日被確診為確診病例，經負壓救護車轉診至濟南市傳染病醫院隔離治療，目前病情穩定，流行病學調查正在進行中。

2月14日，針對疫情防控問題，濟南市委常委、副市長、全市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情處置工作領導小組（指揮部）常務副組長（常務副總指揮）鄭德雁，約談銀座集團股份有限公司法人代表。

▼約談現場。（圖／翻攝《濟南新聞綜合》）

《約談告知書》指出，「一是沒按要求對員工進行體溫檢測，致使病例發病後，最多連續12天帶病上班都未被發現，加大了疫情擴散風險，嚴重危及社會公共衛生安全。」

《約談告知書》提到，「二是違反規定每天召開晨會，人為造成人員聚集，導致產生大量密切接觸者；三是未採取有效措施加強商場內通風換氣，未採取物理隔離措施，員工在狹窄空間內打開水、換衣物，由此增大了疫情接觸傳播隱患。」

官方認為，燕山店行為已嚴重違反各級疫情防控規定，造成重大不良後果。據了解，受此次聚集性疫情發生的影響，燕山店已經將門店關閉，此外137名公司員工被集中隔離。

►大眼美照曝光！22歲苦命越南妹遇冷血大叔 120秒烈焰焚身慘成焦屍



►SARS也沒事！13.3億人僅3中鏢全康復 2原因讓印度「超強免疫」

▼該公司未對員工量體溫，造成疫情進一步擴大。（示意圖／取自免費圖庫pakuraso）