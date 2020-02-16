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拉行李箱赴沖繩採購　四川台青捐1000多口罩助成都抗疫

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▲武漢肺炎,中國武漢。（圖／路透）

▲疫情爆發後，大陸各地也傳出物資缺乏情況。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

新冠肺炎爆發後，由於中國大陸諸多省市採取封城、半封城的舉措，物資缺乏時有所聞。四川當地有許多台商貢獻己力，透過捐款或是捐贈物資的方式提供協助，還有人趁著在沖繩旅行的時候，拉拉著，前往藥妝店採購，目前已經買到1000多個口罩，全都寄回成都。

《川越海峽》報導，亞台青（成都）海峽青年創業園總經理郭弘揚已經在成都生活五年，由於大陸疫情防控相關物資缺乏，加上台灣管制口罩出口，於是他2月4日從台灣飛到沖繩，拉著箱子去藥妝店「掃貨」。

他表示，「台灣不讓出口和郵寄口罩，就想到日本採購一批，寄回成都。」、「本來怕量小沒用，但後來想一想，非常時期，我們能盡多少力就先盡多少力。疫情結束前都會持續努力的！」郭弘揚8日接受陸媒採訪時，已經將採購到的1000多個口罩寄回成都。

除了他之外，成都高新區台資企業仙草宓甜品飲料公司也將贈1000公斤的新鮮水果給當地的綠化工人與公安部門。公司負責人宓欣怡表示，公司的力量微不足道，但希望為抗疫一線人員力所能及盡點心意，近期還將送3000公斤的水果到武漢。

樂山台企四川青依古道旅遊開發有限公司負責人、台商李璐表示，該公司已經向當地基礎醫院與社區捐贈1.5萬個口罩，目前還通過各種渠道希望再籌集20萬個口罩，支持四川抗擊疫情。他表示，「台資企業必須在這時候盡一份社會責任。」

其他台資企業像是遂寧志超科技，則開啓新生產線趕制體溫槍等防疫物資；西充星河生物科技有限公司捐贈杏鮑菇和真姬菇50噸；瀘州台企四川益華文化旅遊管理有限公司參與投資的鄉城益薌農旅產業發展公司向武漢捐贈40噸土豆；四川鴻昌塑膠工業有限公司捐贈2萬雙馬來西亞進口手套等。

報導提到，這類「台胞力量」在四川各地不斷湧現，由台商台企捐贈的防疫物資，已陸續送往防疫一線。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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