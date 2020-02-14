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好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」

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▲▼好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」。（圖／中央氣象局）

▲鋒面後寒流接力來襲！全台轉雨降溫明顯。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

寒流將來襲！中央氣象局表示，15日鋒面接近，陽光加熱加上鋒面前暖空氣，各地高溫飆達近30度，16日（周日）鋒面通過、一波寒流南下，不僅降雨範圍擴大，中部以北轉雨，北台灣一早就感受到氣溫降剩20度，最低溫落在18日（下周二）將探7度。前預報中心主任吳德榮說，16日冷空氣南下越晚越冷，入夜沿海恐已降到10度，相對前一天較熱的高溫30度，變化非常大。

吳德榮在《三立準氣象》中預報，依據歐洲模式預測圖，16日中部以北降雨明顯，其他地區也有降雨機會，天氣轉濕，加上冷空氣逐漸南下，越晚越冷，晚上以後沿海地區可能已經降到10度，相對前一天較熱的高溫30度，變化非常大。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，因目前台灣在鋒面前暖空氣中，大氣不穩定，高溫曬到30度，午後有對流發展，會出現雨勢。預估16日鋒面通過後，17、18日（下周一、二）大陸高壓籠罩全台，天氣轉冷，本來台北29度、中南部到30度，下周清晨台北市平地都只有10度，沿海空曠地區更將下探到7度，其中18日清晨達到最冷，雖然白天有陽光約16度，感覺沒那麼冷，但其實氣溫低，一直到20日（下周四）清晨才回暖。

▲▼好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」。（圖／中央氣象局）

▲▼好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」。（圖／中央氣象局）

氣象局預報，16 日清晨鋒面逐漸通過台灣地區，屆時降雨範圍擴大，中部以北及東北部有短暫陣雨，花東及南部山區也有局部短暫陣雨，入夜後鋒面通過，並且有一波冷氣團南下，強度達寒流等級，早上因下雨的關係，北台灣一早就會感受到氣溫下降，只剩20度上下，其他地方午後也會開始下降，約剩22至24度。

預估17至19日清晨寒流影響，各地天氣寒冷，最低溫落在17日清晨，台南以北及東北部地區低溫僅剩7至11度，空曠地區氣溫更低一些，高屏及花東低溫也只有12、13度。這波寒流偏乾冷，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫雨。

●氣象局周報：

16日－鋒面通過及寒流南下，中部以北及東北部天氣明顯轉冷，晚起其他地區也轉冷；中部以北及東北部地區有短暫陣雨，東部、東南部地區及南部山區也有局部短暫陣雨。

17至19日－清晨寒流影響，各地天氣寒冷，夜晚至清晨局部地區有10度以下低溫。

19日白天起至20日－寒流逐漸減弱，氣溫回升，但受輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低。

▲▼好天氣掰！30℃狂降→剩7℃　鋒面、寒流接力全台轉雨「北台一早就感受到」。（圖／NCDR）

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