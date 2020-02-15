國學大師于丹跌落神壇　倫敦刁難事件...演講崑曲被北大生轟下台

▲國學大師于丹2006年到2008年紅極一時。（圖／翻攝自今日頭條）

實習記者施怡妏／綜合報導

被奉為大陸國學大師的「于丹」2006年首次登上央視「百家講壇」節目，藉著出眾的口才和接地氣的比喻，在節目中講解《論語》和《莊子》，讓大家對她留下深刻的印象，也讓她一炮而紅。曾經在國學圈占有一席之地的于丹，如今卻被學生給轟下台，就此跌落神壇。

根據《今日頭條》報導，自從于丹在「百家論壇」走紅之後，各種文化類的節目都會邀請她，于丹的「論語心得」在當時也成了暢銷書，一場演講出場費都是十幾萬人民幣，甚至很多地方砸重金都不一定請得到她。2006年到2008年期間是她的巔峰時期，短短兩年之間也讓她賺進不少錢，在2006年時已經登上「第二屆中國作家富豪榜」。

▲于丹的演講帶給觀眾的只是過程中一時的共鳴，但在產生共鳴之後，連一點痕跡都未留下。（圖／翻攝自今日頭條）

走紅之後她的一言一行都被放大檢視，于丹之後出了幾本書籍，但讀者認為大多是老生常談，還有眼尖的讀者發現，所謂的新書只是從之前的舊書中摘錄下來，在這些新的書籍中，看不見新的思想和新的領悟。除了新書沒有看頭之外，于丹之前被人人稱讚的《論語》獨特見解也開始被人質疑。有些學者發現于丹對於論語的許多看法是有所偏頗的，無法從演講當中獲得一些益處。

在2009年于丹的「倫敦事件」讓眾人對她改觀，受邀到倫敦參加活動，卻對住宿有各種要求，三天就換了三間房間，半夜打電話請助理向飯店投訴房間設備不完善。在進行採訪時當著眾人的面前，大聲斥罵女助理，對工作人員百般刁難。事後，于丹的隨行翻譯在網路上發表一篇《于丹倫敦街頭撒潑記》，揭露她的惡行，引起軒然大波。

▲于丹在倫敦對翻譯人員不敬，令翻譯人員主動請辭離去。（圖／翻攝自今日頭條）

2012年于丹受邀參加北大的崑曲講座，以「我代表大家...」開場，在場的觀眾多半都是對崑曲有研究，許多人都聽到這句開場白後瞬間都傻眼，加上演講的內容都是一些淺薄見解，低估了北大學生對於崑曲的重視，台下許多人發出噓聲抗議，要求于丹下台。

于丹從走上神壇到跌落凡間，僅僅用了兩三年的時間，但走紅之後卻沒有辦法維持初衷，一時被名利蒙蔽了雙眼，而北大的演講成為壓倒她的最後一根稻草，曾經是人人崇尚的國學大師，如今卻連一點音訊都沒有，令人不勝唏噓。