拍到他就能漲粉！爆紅流浪漢被稱「國學大師」：我對錢沒興趣

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上海流浪漢沈巍因經常蹲在地鐵或路燈下，閱讀《倫語》、《尚書》等古籍，且有獨特和犀利的見解，近期在快手等短視頻（影片）平台爆紅，被稱為「流浪大師」。如今抖音上隨便一條有沈巍的影片瀏覽量都可以破百萬，但他本人對走紅十分淡然，「我對那個（錢）沒興趣。」

▲沈巍在介紹《水滸傳》版本。（圖／中新社）

沈巍是一個經常穿著破舊皮衣的中年人，平時在撿垃圾的空餘，會蹲在地鐵裡和路燈下看古籍，且喜愛與人交流、出口成章，對於《詩經》、《春秋》、《易經》更有著獨特又犀利的見解。他有次被過往的行人拍下，因而快速在快手、抖音等平台走紅，被網民稱為「流浪大師」。

在某個影片中，他談起企業治理說，「用人呢，古人說有四種，其中德才兼備最好，第二是用有德無才的人，最後用的是有才無德，德放在比才還重要的位置。」

▲沈巍被記者、網紅等包圍。（圖／中新社）

據《中新社》報導，走紅後，沈巍的住處被來自四面八方的人塞爆，玻璃門還得用鐵鏈鎖起來，而這是因為，如今抖音上隨便一條拍攝到沈巍的短視頻瀏覽量就可以破百萬，一則影片要價500至1000元人民幣（約新台幣2500元至4600元），不少網紅前來蹭熱度。更有一名直播主直言，「誰能拍到這位流浪大師，誰就能火、就能漲粉絲！」

▲沈巍住處被人群塞爆，不得不用鐵鏈鎖住大門。（圖／中新社）

對於自己爆紅，沈巍顯得非常淡然，稱自己「根本沒想到」 。對於直播主播想合作，沈巍說，沒有授權任何人，對直播活動也沒興趣，「很多人做直播、拍視頻都是為了M-O-N-E-Y，Money，但我對那個沒興趣。」

他認為自己這一輩子注定就是平平淡淡的，現在這種熱度可能十天也保不住，十天之後他還是會回到原來的樣子，「（熱點）結束之後我能結束我動蕩的生活嗎？還會不會被人趕走？或者說我的『垃圾分類』行為大家都讚同、理解、寬容嗎？」

▲沈巍平時會在街上撿垃圾，圖為他的行李。（圖／中新社）

書和垃圾，或許是沈巍生命中最重要的兩件東西。沈巍從小就喜歡看書，以前家境不好沒錢買書，於是想到了撿廢品來賺錢。沈巍表示，以前上海幾乎所有舊書店的營業員都認識他，那時候買的書能裝幾卡車，但如今很多書都沒有了，「看書是我從小養成的習慣，後來求知欲越來越強，、跟身邊人來往越少就越跟書親近。」

飽覽群書讓沈巍出口成章，但對於被封為「大師」 ，他說，「大家都叫我『大師』我覺得好笑，就拿京劇來說，京劇名家這么多，能被稱為『大師』的也就梅蘭芳他們幾個。」

沈巍還說，他看書最佩服的是文人的文學素養，比如《馬克思恩格斯全集》中，恩格斯（Friedrich Engels）關於巴爾札克的經典論述，他反反復復看了好幾遍，「我們看書僅僅是把知識點挑出來，文人能從知識點挑出裡面的內涵，這我們普通人做不到。」

▼ 有人穿扮成孫悟空來直播。（圖／中新社）