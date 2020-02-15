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繼Google之後，Apple公司也開始讓用戶AR購物了

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特約記者洪聖壹／綜合報導

Google 公司在2017年就開始推廣擴增實境（AR）應用，2018年更進一步結合廠商推出實際應用，其中就包括AR購物。現在Apple公司也跟進，讓iPhone、iPad用戶可以透過鏡頭識別實體產品，找到相同或者相似產品，然後直接到電商平台線上購物。

這個AR使用工具平台叫作“Quick Look”，它允許用戶在自己手機、平板，打開Safari瀏覽器、Messages訊息應用程式Mail郵件等，直接透過擴增實境，看到家具、電器在家中的樣子。方法很簡單，Apple公司讓Quick Look跟廠商直接進行技術串接，廠商們可以上傳已經拍好的3D模型，結合Apple公司的ARKit，提供用戶在日常生活當中預覽，然後在預覽頁面當中讓用戶可以點選進去，透過Apple Pay購買商品。

TechCrunch 在報導當中指出，目前美國的Home Depot、Wayfair和1-800-Flowers都加入Quick Look，就像IKEA與Google合作那樣，如果你想買個沙發，現在使用iPhone，打開Safri瀏覽器，就可以直接在Wayfair使用AR功能，在家中看到沙發擺在客廳的樣子。

許多廠商認為這種銷售模式，未來將會比VR更為直接，消費者可以用很直接的形式了解產品特點，廠商可以用更簡單的方式把自己的商品介紹給更多人，銷售通路再也不用擔心空間不夠大，這樣的需求也加速了Google、Apple兩家公司的AR技術發展。

相較於Google的ARCore，Apple公司在2018年推出ARKit 2，首次亮相了Quick Look，現在發展比較晚的Quick Look也已經開放讓廠商直接使用，而且「不僅如此」，報導當中還指出，Apple公司打算祭出「4D應用」，讓Quick Look的iOS和iPad OS開發者不僅可以上傳3D模組，還可以搭上音效或者配樂，進而吸引用戶進入購買頁面。

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