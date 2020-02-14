Safari新增AR快速查看功能！　擴增實境方式觀看商品更逼真、連結購物更方便

▲safari AR實境。（圖／翻攝自TechCrunch）

記者陳心怡／外電報導

擴增實境（AR）應用越來越廣泛，蘋果也加緊腳步跟隨，在Safari瀏覽器中增加「AR快速查看」功能，用戶可以透過AR，更逼真地看到商品的增強現實版本，透過連結按鈕，直接進行購物流程。

根據《macrumors》報導，蘋果已經在更新的Safari中增加「快速查看」預覽功能，讓零售商可以為自己的產品添加AR體驗連接按鈕。

如果用戶習慣透過Safari瀏覽選購商品，想要他們另外下載一款應用程式可不是一件容易的事情。針對這種情況，蘋果2018年在Safari添加了Quick Look瀏覽功能，並在可支援該功能的網站上，添加了將3D對象放置在房間裡的按鈕，消費者可以在購買物品前，預覽尺寸、形狀和其他功能。

蘋果目前在最新的iOS和iPad OS中將空間音頻支援納入Quick Look，從而允許3D模型能發出聲音。例如，無論你將虛擬玩具放置在房間的任何地方，它都能夠發出相應的空間音效，而在房間內四處移動，聲源同樣會相應地移動。

現在，當瀏覽如Home Depot、Wayfair、Bang&Olufsen和1-800-Flowers等網站時，客戶可以在AR模式下預覽產品時，用更逼真的方式看到物品，了解有關該產品更多資訊。相信AR功能將來會成為零售領域的常態，並在主流市場中邁出一大步。