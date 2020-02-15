Google Pixel 5 XL旗艦機傳聞外觀曝光！有三主鏡頭

▲Google Pixel 5 XL手機3D模擬圖曝光，有三主鏡頭。（圖／取自Front Page Tech）

特約記者洪聖壹／綜合報導

相較於Google Nexus手機，Google 與 HTC 合作開發的Pixel系列機似乎更受歡迎，面對5G行動通訊應用，各家手機廠持續鎖定手機拍攝效能的再提升，Google看起來也不例外，現在首次曝光的疑似Google Pixel 5手機3D模擬圖。

Google Pixel 4系列以軟硬體整合設計著稱，最大特色在於手機本身的人工智慧應用，讓手機鏡頭透過機器學習的形式可以拍出星空照、絕美夜景。現在在三星、小米接續發表新一代旗艦機之際，Google Pixel 5也有了最新傳聞。

從Front Page Tech負責人 Jon Prosser 在官方YouTube頻道上面曝光的照片來看，這還是一個相當初期的3D模擬照片，不過可以很清楚看到手機鏡頭設計跟之前任一代手機都不盡相同，或許是看到iPhone 11 Pro的廣角鏡頭應用，這次手機鏡頭又多了一顆，鏡頭排列方式是以倒三角形式圍繞著閃光燈排列，整個鏡頭模組也從今年的方形改成盾牌形狀，不過從這張照片也可以看出，除了鏡頭的改變之外，其餘部位的設計似乎跟Pixel 4系列相同。

依照經驗，Google Pixel 5系列將會持續標配最頂規格，包括高通S865行動平台跟5G、 Wifi 6上網，不過這麼一來，該款手機向來最為人詬病的「續航力」問題將再次被顯現出來。

Google Pixel系列手機雖為旗艦機、擁有原生Android系統應用與AI應用，但是售價相對競爭品牌親民，因此也受到許多人喜愛，所以基本上Google Pixel 5系列是可以期待的手機之一，不過得再次強調一點，這張Google Pixel 5 XL是非常早期的照片，相信未來的日子裡，會有更多該款手機的情報釋出，《ETtoday新聞雲》將持續為讀者關注。