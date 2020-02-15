「帶容器來！」基隆大武崙愛米克　歡迎民眾來自取殺菌水

▲ 抗新冠肺炎「二氧化氯殺菌劑」，基隆大武崙業者：15日補班日特別開放索取。（圖／基隆市議員張秉鈞提供）

記者郭世賢／基隆報導

台灣愛米克有限公司有鑑於目前在市面上消毒用品難以取得，免費提供「二氧化氯殺菌劑」民眾索取，可用於人員衛生、環境清潔、設備殺菌，即日起免費提供防疫使用，領取民眾請自備容器。基隆市議員張秉鈞表示，15日因是補班日，業者特別開放民眾索取。

台灣愛米克有限公司張貼公告指出，「為降低新冠肺炎疫情蔓延的可能性，目前在市面上消毒用品難以取得，本公司將所代理銷售的義大利EMEC原廠二氧化氯產生機之設備提供出來的，免費協助製造「二氧化氯殺菌劑」。可用於人員衛生、環境清潔、設備殺菌，即日起免費提供，領取民眾請自備容器。如機場、港口、醫療院所、飯店、學校等必須有防疫高濃度殺菌劑的需求，請另外與我們聯繫。

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台灣愛米克有限公司表示，二氧化氯是強氧化性殺菌劑，能消滅水體中病源微生物、細菌、病毒、芽孢、真菌等。國內衛生署食品法規歸類為第二類殺菌劑，屬環保用藥，不列管，美國食品藥物管理局和美國環境保護署認定是醫療衛生、食品加工、環境保護自來水等，殺菌、消毒等的理想氧化劑，同時具備時效長、無毒性等特點。

基隆市議員張秉鈞幫轉發這項好消息，民眾可免費索取二氧化氯殺菌，全民防疫，他說，因新冠肺炎持續延燒，造成全台的口罩、酒精及消毒用品短缺，台灣愛米克有限公司現免費提供「二氧化氯殺菌劑」，讓基隆市民可用於人員衛生、環境清潔及殺菌等，歡迎民眾自備容器前往填充。張秉鈞說，15日因是補班日，業者特別開放民眾索取。

索取時間：周一至周五上午9時到下午5時；索取地點：基隆市安樂區武訓街59號（基隆市大武崙工業區服務中心）。若有防疫高濃度殺菌劑的需求，請撥專線：02-2431-0953。地址：基隆市安樂區武訓街74號。基隆市大武崙（兼瑞芳）工業區服務中心、基隆市大武崙工業區廠商協進會共同協辦。

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