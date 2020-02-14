台灣種子強翻！出口排名全球第22名…年創造2.4億美元產值

▲TAF檢測實驗室統計，近3年來委託辦理種子病害檢測案件每年成長約50%。（圖／農委會種苗改良繁殖場提供）



記者許展溢／台北報導

農委會種苗改良繁殖場TAF認證實驗室，以符合ISO/IEC 17025國際標準的檢測品質，自2013年起接受動植物防疫檢疫局委託，辦理輸出植物種子特定病原檢測。種苗場表示，台灣不僅出口農畜水產品，種子也是重要出口品項，此舉有助業者種子輸出，創造2.4億美元的出口產值。

種苗場指出，目前世界各國為了保護其國內農業生態環境，針對貿易輸入的種子苗檢疫規範越趨繁複。種子出口貿易時，往往需依輸入國檢疫規定與要求，檢附無特定疫病蟲害檢疫證明，例如瓜類細菌性果斑病菌和十字花科黑腐病菌等。

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種苗場表示，TAF檢測實驗室統計，近3年來委託辦理種子病害檢測案件每年成長約50%，特別是葫蘆科、十字花科及茄科的病原檢測。另外，病原檢測項目也由原有的5項擴充至18項，包括茄科、葫蘆科、十字花科以及豆科植物等。

▲種子病原檢測服務 。（圖／農委會種苗改良繁殖場提供）



種苗場說明，根據國際種子聯盟統計，台灣種子出口排名為全球第22名，該項成果得來不易，因國際種子市場競爭激烈，業者須卯足全力才能接獲出口訂單，也因為業者長期經營與努力，才能使台灣的蔬菜類種子出口維持成長。依據農委會農業資料統計查詢顯示，2019年台灣進出口種子產值約2.4億美元。

另外，有鑑於種子生產有季節性，種苗場表示，有時與消費國播種時間相當接近，因此在出口期程的安排銜接變得相當緊迫。特別是葫蘆科病原檢測，依現行防檢局公告方法，從育苗到檢測約需8週，呼籲業者在種子出口旺季宜及早規劃檢測期程，以利貿易時效。